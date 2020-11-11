عاجل.. الحكومة تنفي استيراد "لحوم مصابة بكورونا" لمصر

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، منذ قليل، ما تردد عبر عدد من صفحات "السوشيال ميديا" والمواقع بشأن استيراد مصر لشحنة لحوم مصابة بفيروس كورونا المستجد.

مجلس الوزراء: جميع اللحوم الموجودة في الأسواق آمنة.. ونفحص المستوردة قبل دخولها للبلاد

وأكّد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنَّ جميع اللحوم الموجودة في الأسواق آمنة، وأنَّه يتمّ فحص جميع اللحوم المستوردة قبل دخولها للبلاد.

ومن المقرر، أنَّ يصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بعد قليل، بياناً تفصيلياً لنفي تلك الشائعة.