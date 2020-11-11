عاجل.. مدبولي: إخلاء جميع المقار الحكومية بالقاهرة مع الانتقال للعاصمة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إخلاء جميع المقرات الحكومية الموجودة بالقاهرة بالكامل، لدى انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال "مدبولي"، خلال ترؤوسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إنَّ الأعداد القليلة التي ستظل في القاهرة سيتمّ توفير أماكن بديلة لها تكون أصغر حجماً، ولن يتمّ السماح باستمرار أي من العاملين في تلك المقرات الرئيسية التي سيتمّ إخلاؤها.

كان رئيس الوزراء، قد ترأس منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.

وتابع "مدبولي"، خلال الاجتماع، مستجدات الموقف الحالي للمشروعات التي يتمّ تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والاستعدادات الجارية تمهيداً للانتقال إليها، مؤكداً في هذا الصدد ضرورة الإسراع في تنفيذ كل الأمور المتعلقة بملف التحول الرقمي والتطبيقات الإلكترونية الجديدة.

وشدد على أنَّ هذا الملف يُعد السمة الأساسية المميزة لموضوع الانتقال، حيث سيتمّ أداء الأعمال والمراسلات بين الأجهزة الحكومية إلكترونياً.

كان "مدبولي"، قد نوه "مدبولي"، خلال الاجتماع، إلى أن هذا الأسبوع شهد كذلك حدوث نوة المكنسة في كل من محافظتي الإسكندرية ومطروح، لافتا إلى أنَّه تمّ بناء على تقارير الأرصاد الجوية وتنبؤاتها التنبيه على المحافظين بإعلان حالة الطوارئ، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنَّه كان يتابع الموقف تليفونيًا مع المحافظين على مدار اليوم.

مدبولي يشكر وزيري الدفاع والإنتاج الحربيّ والقائد العام للقوات المسلحة على دعم الإسكندرية وقت الأمطار

وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لوزيري الدفاع والإنتاج الحربيّ، القائد العام للقوات المسلحة، على الدور الذي قامت به القيادة الشمالية، وقيادة القوات البحرية في تقديم الدعم والمساندة لمحافظة الإسكندرية، للتعامل مع كمية الأمطار الغزيرة التي استمرت في الهطول لساعات طويلة، لافتا إلى أنَّ المشكلة التي واجهت القائمين على التعامل مع هذه الأمطار كانت في المناطق العشوائية بالإسكندرية، وهو ما يؤكّد الأهمية البالغة التي توليها الدولة لتطوير تلك المناطق، ونقل السكان إلى مناطق بديلة مؤهلة.