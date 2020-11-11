شلل مروري بطريق "إسكندرية الزراعي" بسبب حادثين في بنها وقليوب

شهد طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي حالة من الشلل المروري، بمحافظة القليوبية، ظهر اليوم الأربعاء، بسبب وقوع حادثين في وقت متزامن، أحدهما نجم عن سقوط حمولة براميل "جلوكوز" في بنها، وتصادم بين سيارتين ملاكي وأجرة "ميكروباص"، بدائرة مدينة قليوب.

أسفر حادث التصادم عن إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى قليوب، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقعي الحادثين، حيث تم رفع أثارهما، وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية، كما تم تحرير المحاضر اللازمة لاستكمال الإجراءات القانونية.

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، إخطاراً بسقوط "براميل جلوكوز" من أعلى سيارة نقل، على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، عند كوبري "الشموت"، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية على الطريق السريع.

وعلى الفور، انتقل العميد عبد العظيم سعيد، مدير إدارة المرور، يرافقه فريق من الأجهزة المختصة، إلى موقع الحادث، وتم رفع أثار "براميل الجلوكوز"، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وفي قليوب، تلقى العميد هشام دياب، وكيل مرور القليوبية، إخطاراً من المقدم ناصر القارح، رئيس مباحث المرور، يفيد بوقوع حادث تصادم بنطاق الوحدة المحلية بقرية "سنديون"، بعد كوبري "قلما" الجديد.

انتقلت أجهزة المرور إلى موقع الحادث، وتبين وقوع تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة أجرة لنقل الركاب "ميكروباص"، بسبب السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى قليوب، كما تم رفع أثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية.

في وقت سابق لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون في حادثي تصادم منفصلين بمحافظة القليوبية، أحدهما على طريق "قليوب - رمادة"، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 ثالث، نتيجة تصادم دراجة نارية وسيارتين نقل و"ميكروباص"، كما أسفر تصادم سيارة ملاكي بالجزيرة الوسطى على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، بدائرة مركز طوخ، عن إصابة 3 أشخاص.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجده بوقوع حادث تصادم على طريق "قليوب - رمادة"، بين سيارتين نقل وميكروباص ودراجه نارية ووجود جثتين ومصاب، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف، لنقل الجثتين والمصاب إلى المستشفى، كما انتقل فريق من ضباط المباحث والمرور إلى موقع الحادث.