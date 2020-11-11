البحوث العسكرية تنظم ندوة عن مجابهة تحديات التدخل الخارجي بأزمة ليبيا

نظمت هيئة البحوث العسكرية، الندوة الاستراتيجية للعام البحثي 2020، تحت عنوان "الاستراتيجية القومية لمجابهة تهديدات التدخل الدولي والإقليمي في الأزمة الليبية وتأثيرها على الأمن القومي".

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية الوعي القومي، وإيجاد أنسب الحلول لمواجهة التحديات التي يواجهها الأمن القومي والإقليمي.

بدأت الندوة بكلمة رئيس هيئة البحوث العسكرية، التي أكد خلالها أنّ العلاقات المصرية الليبية ليست مجرد علاقات جوار جغرافي، وإنّما هي علاقات تاريخية وثيقة تمتد إلى مختلف العصور.

وأشار إلى أنّ هيئة البحوث العسكرية، توصلت إلى مقترح استراتيجية قومية تجابه التحديات الناتجة عن التدخل الدولي والإقليمي في الأزمة الليبية، موضحا أنّ الاستراتيجية المقترحة تأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتنمية الوعي القومي والمجتمعي لدى أفراد الشعب المصري، ومناقشة القضايا المطروحة على الساحة في مختلف المجالات.

واشتملت الندوة على 3 جلسات علمية ناقشت 13 ورقة بحثية، قدمها عدد من أساتذة العلوم السياسية والبحوث الاجتماعية والجنائية والمحللين والخبراء الاستراتيجيين، أعقبها تقديم عدد من التوصيات لتغطية جوانب موضوع الندوة بالشكل الأمثل.

وألقى مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كلمة نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كما وجّه الشكر للمشاركين في إعداد الأوراق البحثية المقدمة خلال وقائع الندوة.

حضر وقائع الندوة عدد من قادة وضباط القوات المسلحة والشرطة المدنية، وعدد من الشخصيات العامة وأساتذة الجامعات، ورموز الفكر والثقافة وعدد من الإعلاميين ودارسي الكليات والمعاهد العسكرية وكلية الشرطة والجامعات المصرية.