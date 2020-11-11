ولاية جورجيا: إعادة فرز جميع أوراق الاقتراع في الانتخابات الأمريكية

أعلن مسؤول كبير في ولاية جورجيا الأمريكية، أن الولاية ستقوم بإعادة فرز لجميع أوراق الاقتراع التي جرى الإدلاء بها في الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر الجاري.

وقال وزير خارجية الولاية براد رافينسبرجير، إنه "من الناحية الحسابية، يجب إعادة الفرز يدويا لكافة الأوراق، لأن الهامش قريب جدا"، مشيرا إلى "أننا نريد البدء بهذه العملية قبل انتهاء الأسبوع الحالي"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وحصل بايدن، على 2,471,906 أصوات، بواقع 49.52%، بينما حصل ترامب 2,457,794 صوتا، بواقع 49.24%.

وكانت حملة الرئيس دونالد ترامب، أقامت دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولايات جورجيا وميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن.

وتزعم الدعوى أن مراقبا جمهوريا شاهد أحد موظفي الاقتراع وهو يأخذ بطاقات تصويت بريدية غير معالجة من غرفة خلفية، ويخلطها في بطاقات جرى تجهيزها في انتظار جدولتها.

ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأصدر ترامب، بيانا ندد فيه بإعلان العديد من الوكالات ووسائل الإعلام فوز بايدن، قائلا إن هذه القنوات تساعد المرشح الديمقراطي "بشكل خاطئ" على الظهور في ثوب المنتصر، كما توعد باللجوء إلى القضاء للاحتجاج على نتائج الاقتراع.

وكرر ترامب، اتهامه للديمقراطيين بـ"سرقة الانتخابات"، التي أعلنت عدة وسائل إعلام أمريكية تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن، فيها، بعد الإحصاءات الأولية.

وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "هذه الانتخابات مسروقة، وكبار مسؤولي المدن فاسدون"، في تكرار لاتهامات سابقة للديمقراطيين بالتدخل بطرق غير مشروعة لإنجاح مرشحهم بايدن، وفقا لوكالة "سبوتنيك".