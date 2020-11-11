ترامب يفوز بأصوات ولاية ألاسكا بفارق 46 ألف صوت عن بايدن

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، فوز الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بولاية ألاسكا، وذلك بالتزامن مع قرار إعادة فرز الأصوات في ولاية جورجيا.

ووفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن ترامب، فاز بالأصوات المخصصة لولاية ألاسكا في المجمع الانتخابي والبالغ عددها 3، بعدما تقدم بـ46 ألف صوت عن منافسه جو بايدن.

ولن يغير الفوز بأصوات ألاسكا، نتائج الانتخابات التي أجريت في الثالث من نوفمبر الجاري، حيث لا يزال الفارق كبيرا بين ترامب وبايدن الذي جرى إعلانه رئيسا منتخبا وفق النتائج.

وجاء فوز ترامب، في ألاسكا، في الوقت الذي قررت فيه سلطات ولاية جورجيا، إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، بعد أن اتضح أن فارق الأصوات بين بايدن وترامب يقل عن 0.5%.

وتمتلك ولاية جورجيا، 16 صوتا في المجمع الانتخابي، وتعد من أبرز الولايات الحاسمة والمتأرجحة في الانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وحصل بايدن، على 2,471,906 أصوات، بواقع 49.52%، بينما حصل ترامب 2,457,794 صوتا، بواقع 49.24%.

وكانت حملة الرئيس دونالد ترامب، أقامت دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولايات جورجيا وميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن.

وتزعم الدعوى أن مراقبا جمهوريا شاهد أحد موظفي الاقتراع وهو يأخذ بطاقات تصويت بريدية غير معالجة من غرفة خلفية، ويخلطها في بطاقات جرى تجهيزها في انتظار جدولتها.

ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأصدر ترامب، بيانا ندد فيه بإعلان العديد من الوكالات ووسائل الإعلام فوز بايدن، قائلا إن هذه القنوات تساعد المرشح الديمقراطي "بشكل خاطئ" على الظهور في ثوب المنتصر، كما توعد باللجوء إلى القضاء للاحتجاج على نتائج الاقتراع.

وكرر ترامب، اتهامه للديمقراطيين بـ"سرقة الانتخابات"، التي أعلنت عدة وسائل إعلام أمريكية تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن، فيها، بعد الإحصاءات الأولية.

وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "هذه الانتخابات مسروقة، وكبار مسؤولي المدن فاسدون"، في تكرار لاتهامات سابقة للديمقراطيين بالتدخل بطرق غير مشروعة لإنجاح مرشحهم بايدن، وفقا لوكالة "سبوتنيك".