مدرب صاحب أطول غطسة في العالم: كان يشرب عصير قصب تحت الماء

قال الكابتن زكريا السيد، مدرب "الكابتن صدام الكيلاني"، إن "صدام" كان يأكل تحت الماء حلاوة طحينية، وجبنة موتزريلا، و"ميلك تشيك"، ومياه وسوائل، وعصير قصب، وشيكولاتة، وموز، وذلك بالتدريب والممارسة، وهو خبرة سنين طويلة، حيث إنه مدرب في اتحادين للغوص، وهو مساعد غواصين أعماق في اتحاد ثالث.

وأضاف "السيد"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، الأربعاء، أن صاحب أطول غطسة في العالم، حالته النفسية والجسدية مرتفعة جدا، بعد أن خرج من المياه التي ظل بها نحو 145 ساعة.

وأشار، إلى أن الكابتن صدام، يحاول منذ ثلاث سنوات كسر رقمه الشخصي، واستطاع أن يفعل ذلك، وكان ينام يوميا 6 ساعات تحت المياه، على سرير أطفال، وكان يُراقب لمدة 24 ساعة بعشر كاميرات، وحطم آخر رقم قياسي حققه شخص تركي، وهو 142 ساعة، مؤكدا أن "صدام" استمر تحت المياه 145 ساعة.

وأوضح، أنه حاليا يتناول سوائل فقط، حتى يرتاح جسده، كما أنه مصاب بجروح بسيطة بسبب احتكاك البدلة التي كان يرتديها بجسده، وهذا يأخذ حوالي أربع أو خمس أيام حتى يتعافى، لافتا إلى أن ذلك حدث بمجهوده الشخصي، ودون دعم من أي راعي.

هذا، واستكمل البطل والغطاس العالمي "صدام الكيلاني" خمسة أيام تحت الماء، في منطقة اللايت هاوس بمدينة دهب في محافظة جنوب سيناء، واقترب من تحقيق حلمه بتسجيل أطول غطسة في تاريخ البشرية، ومدتها 150 ساعة، أي ما يعادل أسبوعا تحت الماء.

وكان "الكيلاني"، غطس في نفس المنطقة منذ 3 سنوات، واستمر لـ100 ساعة و20 دقيقة.