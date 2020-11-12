السفير الروسي بالقاهرة: موسكو طورت خطة لإدارة كورنا بـ63 مليار دولار

قال جيورجي بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة، إن الحكومة الروسية طورت خطة لإدارة جائحة كورنا (كوفيد -19) بقيمة 63 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد ودعم المواطنين، وسيتم تنفيذها على مدار عامين.

وأشار إلى أن الحكومة الفيدرالية دعمت الأقاليم بـ12.6 مليار دولار، بزيادة نسبتها 56% عن العام السابق؛ كما تم دفع نحو 7.6 مليون دولار للأسر التي لديها أطفال، و2.2 مليون دولار إضافية لزيادة المخصصات المالية للبطالة.

وقال "بوريسينكو"، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، إن السلطات الروسية وافقت في أبريل الماضي على قانون يسمح للشركات والمقرضين من القطاع الخاص بتأجيل سداد الديون من أجل دعم القطاع الخاص، وتم إطلاق برنامج القروض الميسرة، كما تم تخفيض أسعار الفائدة علي الرهن العقاري إلي 5.6%، والتي مازالت حتى الآن سارية، كما أن البنوك أقرضت نحو 2.5 مليون دولار خلال الفترة من أبريل حتى أغسطس الماضي نتيجة لهذه الاجراءات.

وأفاد بأن بلاده تشهد حاليًا الموجة الثانية من جائحة (كوفيد -19)، وقد استعدت الحكومة لها على أساس دائم ما سمح لنا بتجنب إغلاق جديد علي الرغم من ارتفاع معدلات الاصابة، موضحًا أن السلطات سجلت 122.904 آلاف حالة جديدة خلال الفترة من 26 أكتوبر الماضي إلى أول نوفمبر الجاري ما يزيد على 7.3% عن الأسبوع الماضي، حيث بلغ عدد المصابين 114.543 ألف حالة.

وأوضح أن معدل انتشار الفيروس زاد مؤخرا بنسبة 1.09%، وهو منخفض نسبيًا بالمقارنة بكثير من الدول الاخرى، بينما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 87.151 ألف حالة، وبلغ عدد الوفيات 28.235 ألف حالة، وأن الحكومة زادت من أعداد الاختبارات بشكل يومي من أجل السيطرة علي مستوي تفشي المرض وتعديل الاجراءات.

وذكر "بوريسينكو"، أن إجمالي عدد الاختبارات تخطى 61 ألف اختبار منذ فبراير الماضي، وقد طورت الأقاليم في روسيا استراتيجيات الوقاية بناء على الوضع الوبائي، وأن بعض المناطق الروسية ألزمت المواطنين بارتداء الأقنعة والقفازات، فيما نُصح كبار السن بالبقاء في المنزل، وتطبق بعض الفصول الدراسية أساليب التعليم عبر الانترنت، لافتًا إلى عدم فرض حظر علي الرحلات الجوية إلى العديد من الدول من بينها مصر، لأن معدل انتشار الفيروس أقل من واحد%.

وأضاف أن موسكو قامت منذ فبراير الماضي بتعبئة مواردها لمواجهة الوباء، حيث تم توفير أكثر من 177 ألف سرير للمرضي المصابين بكورونا، وهذه الأعداد تتزايد بشكل مستمر وتم تطوير مستشفيات سريعة البناء، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع الروسية، لافتًا إلى تعبئة 80 ألف طبيب و183 ألف مساعد طبي لمكافحة الوباء، وتم تدريب 1.4 مليون متخصص طبي للتعامل مع عواقب فيروس كورونا وهم على استعداد لدعم زملائهم.

ونوه بأن إنتاج المطهرات ومنتجات الحماية والمعدات الطبية يزداد بشكل كبير، وهناك أكثر من 690 معملًا في روسيا يجرون اختبارات (بي. سي .أر)، و7 مراكز علمية تعمل على تطوير لقاحات جديدة، مشيرًا إلى تخصيص أكثر من 3 ملايين دولار لدعم المتطوعين الطبيين، وكذلك تخصيص 311 مليون دولار من الموازنة العامة لدعم الأطباء والعاملين الطبيين، الذين يتعاملون مع فيروس كورونا المستجد، كما تجاوز حجم الانفاق المباشر للتعامل مع الوباء خلال في النصف الاول من هذا العام 2.2 مليار دولار.