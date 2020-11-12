صور.. البابا يرسم 17 راهبة ويلتقي مديرة أكاديمية التدريب

شهدت الساعات الماضية نشاطًا مكثفًا للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث تمم البابا صلوات رهبنة 17 من طالبات الرهبنة بدير السيدة العذراء في النوبارية.

وشارك البابا في الصلاة كل من الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين، والأنبا دانيال أسقف المعادي سكرتير المجمع المقدس، والأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا ثيؤدسيوس أسقف وسط الجيزة، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ودير الشهيدة دميانة بالبراري، والأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على أديرة الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة والأنبا موسى بالعلمين ومار بقطر بالخطاطبة"، إلى جانب عدد من رئيسات أديرة الراهبات.

وتزامن ذلك مع احتفال البابا بالذكرى الثامنة لإلباسه "الإسكيم المقدس"، وهو طقس رهباني تم قبل تنصيبه بطريركًا بأيامٍ قليلة.

البابا تواضروس يحتفل بالذكرى الثامنة لإلباسه "الإسكيم المقدس"

وأول من ارتدى الإسكيم هو أب الرهبان القديس الأنبا أنطونيوس، وهو عبارة عن حزام جلدي يلف حول الجسم به 12 صليب، كإشارة للفضائل التي يجب أن يتحلى بها الراهب وهي الإيمان، والرجاء، والمحبة، والطهارة، والبتولية، والسلام، والحكمة، والبر، والوداعة، والصبر، وطول الروح، والنسك.

وتم إلباس البابا الإسكيم المقدس عقب ظهور القرعة الهيكلية التي اختارته ليصبح البطريرك الـ118، وذلك ليكون له أحقية إتمام الطقس ذاته لمن يستحق من الرهبان.

ويلزم للراهب لابس الإسكيم الكبير أن يؤدي صلوات وممارسات نسكية يوميًا أكثر مما يمارسه الراهب العادي.

ويوجد في الحياة الرهبانية نوعين من الإسكيم، الإسكيم الصغير وهو حزام يلف حول الوسط ويلبسه جميع الرهبان عند رهبنتهم، والإسكيم الكبير السابق الإشارة إليه.

وفي المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، استقبل البابا، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، في إطار التعارف.

كما التقى البابا، القمص أنطونيوس صبحي كاهن كنيسة السيدة العذراء بالعاصمة الأردنية عَمَّان، حيث اطمئن البابا خلال اللقاء على الخدمة الرعوية التي تقدمها الكنيسة هناك للأقباط المقيمين بالأردن.

وترأس البابا الاجتماع الأسبوعي، بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والقى عظة دار موضوعها حول "محبة العالم عداوة لله".