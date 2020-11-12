علاء فاروق: فتح أفرع للبنك الزراعي المصري تناسب مساحة وسكان مطروح

أعلن علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن هناك اهتمام من الدولة بتنمية مطروح والساحل الشمالي، مشيرا إلى أن دور البنك تحقيق المشاركة المجتمعية الفاعلة، خاصة توفير مزيد من فرص العمل لأبناء مطروح، وفتح أفرع جديدة تتناسب مع مساحة وعدد سكان المحافظة، خاصة في سيوة، بالإضافة إلى تطوير فرعي مرسى مطروح والحمام.

واستقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام للمحافظة، والعميد حاتم السبع، السكرتير العام المساعد، ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة، ورئيس الجمعية المركزية الزراعية بمطروح، وممثلى البنك بالقاهرة ومطروح.

وعقد اجتماع مشترك، اليوم الخميس، بديوان عام محافظة مطروح، لاستعراض الفرص والإمكانيات التي يمكن من خلالها تعاون البنك الزراعي المصري، مع جهود التنمية بالمحافظة.

وقال علاء فاروق: "ندعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بما يلائم طبيعة المحافظة، ومراعاة الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، خاصة في المجالات الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية، كتقديم قروض ميسرة لمشروعات الصناعات الزراعية كتصنيع الألبان وغيرها، وتربية الماعز والأغنام، أو إنشاء الآبار، وتنمية الثروة الداجنة وتحديث أنظمتها من مفتوحة إلى مغلقة، ومساعدة رجال الأعمال في أىي نشاط صناعي يخدم المحافظة، والمساهمة في تطوير الأسواق المتطورة الحديثة".

وأضاف فاروق أن البنك يدعم أيضا "القضاء على الأسواق العشوائية بما ييسر قروض تمويل الباعة في الإيجار أو السلع، وكذلك تمويل مبادرة باب رزق لتمويل مشروعات منزلية، خاصة لربات البيوت والأسر الأكثر احتياجا من خلال تمويل من 2000 حتى 10 آلاف جنيه لمشروعات منزلية تدر دخلا اقتصاديا".

من جانبه، وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر لمبادرة البنك الزراعي المصري في المشاركة المجتمعية والخدمات البنكية المقدمة، للتيسير على المواطنين مع أهمية نشر تلك التيسيرات للمواطنين.