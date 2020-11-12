نقل الرئيس الأوكراني المصاب بكورونا لمستشفى مجهز بغرفة اجتماعات

أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، نقل الرئيس المصاب بفيروس كورونا إلى مستشفى مجهز بغرفة لعقد الاجتماعات.

وكان زيلينسكي، قد أعلن يوم الاثنين الماضي، أنه أصيب بفيروس كورونا، وفي وقت لاحق، أعلن رئيس مكتبه، أندريه ييرماك، إنه أثبت أيضًا إصابته بفيروس كورونا.

وأفاد بيان، نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية: "كل شيء صارم للغاية، وحسب البروتوكول .. إنهما (زيلينسكي ورئيس مكتبه) موجودان في فيوفانيا. وهناك مكتب مجهز خاص يمكن للرئيس أن يعقد فيه اجتماعات.. والرئيس متواجد في غرفة معزولة حيث يمكن إجراء اتصالات خاصة".

ووفقا لييرماك توجد أيضا في المكتب غرفة منفصلة، مشيرا إلى أنهما لديهما جدول عمل، وأن القيد الوحيد هو العزلة، مضيفا أنهما يتواصلان مع بعضهما فقط عبر الهاتف.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في أوكرانيا إلى 500 ألف و865 إصابة، وتعافى 227 ألفا و694 شخصا، وتوفي 9145 شخصا بسبب المضاعفات.