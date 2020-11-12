رئيس الأعلى للإعلام: أنا زملكاوي وابني أهلاوي وبينا روح رياضية

قال كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، إنه يشجع نادي الزمالك، بينما يشجع نجله النادي الأهلي.

وتابع "جبر" في تصريحات له على هامش المائدة المستديرة التي عقدها المجلس، اليوم، في إطار حملة نبذ التعصب الكروي قبل مباراة القمة في نهائي أفريقيا: "أنا زملكاوي وابني أهلاوي، وببقى مش عايزه يزعل لما الأهلي يتغلب، وهو برضه مش بيبقى عايزني أزعل لما الزمالك، يتغلب فبتبقي روح طيبة".

ولفت جبر إلى أن المائدة المستديرة التي عُقدت اليوم تهدف لنشر الروح الجيدة، وبداية حقيقية لنبذ التعصب "نفسي الجمهور يهتف باسم مصر".

وقال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المائدة المستديرة التي يعقدها المجلس بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب بمناسبة مباراة القمة بين الاهلى والزمالك في نهائي أفريقيا، بداية لسلسلة لقاءات سيتم عقدها.

وأوضح جبر في كلمته أنه سيتم عقد ندوة أخرى بعنوان "مصر أولًا.. لا للتعصب"، وسنستمر حتى يوم 27 نوفمبر، يوم المباراة، حتى نضع نموذجًا أمام الناس مفاده أن مصر هي التي تكسب في النهاية، موضحًا أنه سيتم توزيع علم مصر مع شعار المباراة.

وتابع: "نريد أن نقدم للعالم صورة مبهجة عن مصر، دورنا كبير خاصة أن هناك من يتناحرون، نريد اختيار شخصيات تساعد في إزالة التعصب"، موضحًا أن الوزير أطلق الدعوة بالمشاركة مع المجلس.

وتابع: "نخاطب ضمير الإعلام المصري، وسنقدم تحربة لو نجحت ستقود البلد في سكة تانية لا يوجد بها تعصب".

وأطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شعار مباراة الأهلي والزمالك في مستهل انطلاق فعاليات المائدة المستديرة التي يعقدها المجلس بحضور الكاتب الصحفي كرم، رئيس المجلس، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في إطار تدشين حملة لنبذ التعصب بين فريقي الأهلي والزمالك، قبل خوضهما لقاء القمة التاريخي بنهائي دوري أبطال أفريقيا 27 نوفمبر الجاري.

ومن أبرز الأسماء في قائمة الحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك السابق، والنقاد الرياضيين فتحي سند رئيس قناة الزمالك، وإيهاب الخطيب رئيس قناة الأهلي، ومحمد سيف وأسامة صقر، وحازم إمام وسيف زاهر، وعدد من رؤساء التحرير.