سيف زاهر: بث مباراة القمة على "أون تايم سبورت"

قال سيف زاهر، مقدم البرامح الرياضية في قناة "أون تايم سبورت"، إن القناة ستبث مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا على التردد الأرضي.

جاء ذلك في مداخلة له بالمائدة المستديرة التي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحضور وزير الشباب والرياضة.

وطالب الإعلامي أحمد موسى بفتح مراكز الشباب، ووضع شاشات عرض لمشاهدة المباراة التي تحتكرها قناة معينة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى بأن يتمنى أن يكون شعار "مصر أولًا.. لا للتعصب" على جميع الشاشات اعتبارًا من اليوم.

ونوه الإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الى أن انضباط الإعلام الرياضى هو بداية الطريق الصحيح، متابعًا: "مصر أولًا.. مصر أهم".

من حانبه قال سامي عبدالفتاح، عضو لجنة ضبط الإعلام الرياضي، التابعة للأعلى للإعلام، "نحتاج لشيء جديد يعرف معنى المنافسة واحترام المنافس".

فيما أكد اللاعب السابق حازم إمام أن الأزمة الرئيسية تكمن في الإعلام الموجه الذي يبث التعصب ويخرج خارج إطار الرياضة تمامًا "وهذه مشكلة كبيرة فالرياضة تتحدث عن احداث المباريات لكن البعض يتحدثون عن المشاكل"، بحسب تعبيره.

وأطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شعار مباراة الأهلي والزمالك في مستهل انطلاق فعاليات المائدة المستديرة التي يعقدها المجلس بحضور الكاتب الصحفي كرم، رئيس المجلس، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في إطار تدشين حملة لنبذ التعصب بين فريقي الأهلي والزمالك، قبل خوضهما لقاء القمة التاريخي بنهائي دوري أبطال أفريقيا 27 نوفمبر الجاري.

ومن أبرز الأسماء في قائمة الحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك السابق، والكاتب الصحفي صلاح منتصر والنقاد الرياضيون فتحي سند رئيس قناة الزمالك، وإيهاب الخطيب رئيس قناة الأهلي، ومحمد سيف، وأسامة صقر، وحازم إمام وسيف زاهر، وعدد من رؤساء التحرير.