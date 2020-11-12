جبر: حملة "لا للتعصب" تستمر عاما.. وتنظيم زيارات للقطبين

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه سيتم تنظيم اجتماع الأسبوع المقبل مع وزارة الشباب والرياضة، لوضع خطة تدشين حملة "مصر أولًا.. لا للتعصب".

وتابع "جبر"، في تصريحات له على هامش المائدة المستديرة التي عقدها المجلس اليوم، في إطار حملة نبذ التعصب الكروي قبل مباراة القمة في نهائي أفريقيا، قائلًا إنها لن تكون مجرد ندوة، وإن الخطة تمتد لعام كامل في الأندية ومراكز الشباب.

واقترح تشكيل وفد من النقاد الرياضيين والحضور في المائدة المستديرة التي عقدت اليوم، للذهاب إلى ناديي الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة في نهائي دوري أبطال إفريقيا لمنع التعصب، والتأكيد على أنها مجرد مباراة.

وتابع "جبر": "أنا زملكاوي وابني أهلاوي، وببقى مش عايزة يزعل لما الأهلي يتغلب، وهو برضه مش بيبقى عايزني أزعل لما الزمالك يتغلب، فبتبقى روح طيبة".

ولفت "جبر" إلى أن المائدة المستديرة التي عُقدت اليوم تهدف لنشر الروح الجيدة، وهي بداية حقيقية لنبذ التعصب "نفسي الجمهور يهتف باسم مصر".

وأطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شعار مباراة الأهلي والزمالك في مستهل انطلاق فعاليات المائدة المستديرة التي يعقدها المجلس بحضور الكاتب الصحفي كرم، رئيس المجلس، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في إطار تدشين حملة لنبذ التعصب بين فريقي الأهلي والزمالك، قبل خوضهما لقاء القمة التاريخي بنهائي دوري أبطال أفريقيا 27 نوفمبر الجاري.

ومن أبرز الأسماء في قائمة الحضور والمدعوين الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك السابق، والكاتب الصحفي صلاح منتصر والنقاد الرياضيون فتحي سند رئيس قناة الزمالك، وحازم إمام، وسيف زاهر، وعدد من رؤساء التحرير.