عاجل.. النقض تؤيد إعدام قاتل القس سمعان في المرج

رفضت محكمة النقض، صباح اليوم، الطعن المقدم من دفاع المتهم بقتل "كاهن المرج"، وأيدت المحكمة حكم الإعدام الصادر ضد المتهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بإجماع الآراء بإعدام المتهم بقتل كاهن المرج، بعد موافقة فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

صدر القرار آنذاك، برئاسة المستشار أحمد محمود الدقن، وعضوية المستشارين شريف الغرباوي ووليد الرحماني.

ذكرت التحريات والتحقيقات أنّ بداية تحقيقات النيابة العامة التي جرت في القضية التي حملت رقم رقم 30080 لسنة 2017 جنايات المرج والمقيدة برقم 2628 لسنة 2017 كلي شرق القاهرة، عن قيام المتهم "أحمد سعيد"، ويعمل فني صباغة، بقتل القس سمعان شحاتة رزق الله، عمدًا، بأن بيّت النية على قتل أي من رجال الدين المسيحي.

وأضافت التحقيقات أنّ المتهم أعد لجريمته سلاح أبيض "سكين"، وتربص له بالمكان الذي أيقن القس سمعان - المجني عليه - حتى باغته طعنا وضربا بأنحاء متفرقة من جسده وأجهز عليه ذبحا قاصدا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته.

وجرى ضبط المتهم، وإحالته للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات، وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات واعترف المتهم أثناء التحقيق بتفاصيل جريمته المروعة، وأرشد عن سلاح الجريمة، وتم تجديد حبس المتهم على ذمة القضية حتى أحالتها النيابة العامة للمحاكمة، وعقب تداول أوراق القضية عدة جلسات أصدرت المحكمة قرارها السابق.