إعلان عودة برنامج "مواقف وطرائف" للإعلامي جلال علام

أعلن عادل عبساوي رئيس الإدارة المركزية في قطاع قنوات النيل المتخصصة بماسبيرو، عودة برنامج مواقف وطرائف للإعلامي جلال علام.

ونشر "عبساوي" عبر حسابه الخاص بـ"فيس بوك"، صورة تجمعه بالإعلامي جلال علام معلقا: "عوده برنامج مواقف وطرائف من جديد.. وتصوير حلقات جديدة تذاع لأول مرة على ماسبيرو زمان ونايل كوميدي، تقديم جلال علام، إخراج سمير عبدالهادي مشرف عام أسامه البهنسي، ومنتج فني عادل العبساوي".

ويعد مهرجان "مواقف وطرائف"، هو برنامج عرض على القناة الثانية المصرية من 1988 إلى 2008، إلى أن عاد مرة أخرى في 2016 على قناة "النهار اليوم"، قدمه جلال علام، ويحتوى على مجموعة من المواقف المضحكة، أو العجيبة، ومن أشهر الفقرات التي قدمها الرياضة في الغابة، مصارعة الثيران، القدرات الخاصة، المواقف الطريفة، حياة المشاهير، وغيرها من الفقرات.

وفي شهر فبراير الماضي أكد الإعلامي جلال علام، أنه أهدى حلقات برنامج "مواقف وطرائف" كاملة، للتليفزيون المصري، مجانا، مساء أمس، قائلًا: "برد الجميل للتليفزيون".

وقال علام، لـ"الوطن"، إن التليفزيون المصري صنع اسمه على مدار 30 عامًا، وصنع شهرته من خلاله، لذا فإن إهداءه حلقات البرنامج لـ"ماسبيرو" بمثابة رد الجميل، مؤكدًا أن "مواقف وطرائف" ملكه الخاص، إذ كان يُنفق عليه من ميزانيته الخاصة، وكذلك السفر وشراء المادة الفيلمية وغيرها، بينما كان أجره من التليفزيون 50 جنيهًا على الحلقة الواحدة.

وأشار إلى أنه التقى أسامة بهنسي رئيس قطاع القنوات المتخصصة، بالهيئة الوطنية للإعلام، أمس، بحضور عادل عبساوي رئيس الإدارة المركزية للإنتاج المتميز بالقطاع، بشأن التنازل عن الحلقات، وعرضها على إحدى قنوات المتخصصة، خلال الفترة القليلة المُقبلة، موضحًا أن عدد الحلقات يصل إلى 1170 حلقة تقريبًا.