رئيس وزراء فرنسا: فيروس كورونا مسئول عن ربع وفيات البلاد

قال رئيس الوزراء الفرنسي، اليوم الخميس، إن بلاده تواجه موجة "قوية جدا" من وباء "كوفيد- 19"، مشيرا إلى أن حالة وفاة من أصل كل أربعة في فرنسا تحدث بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف كاستيكس في كلمة له، أن عدد المصابين الجدد بوباء كورونا في فرنسا انخفض بنسبة 16% خلال الأسبوع الأخير بعد فرض الحجر الصحي وهو ما اعتبره تطورا إيجابيا، مشيرا إلى استمرار العمل بالحجر الصحي وقواعده خلال الأسبوعين القادمين على الأقل، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأشار إلى أن "الضغط على المستشفيات أصبح مرتفع جدا ولدينا حالة تعافي كل 30 ثانية"، لكنه عاد وأشار إلى أنه "من حيث عدد الحالات في المستشفيات فقد تخطينا الذروة التي كنا وصلنا اليها شهر أبريل الماضي".

وأردف: "طلبت من وزير الداخلية المزيد من الصرامة مع مخالفي قواعد الحجر الصحي، وربما نتجه لتشديد إجراءات الحجر الصحي لو لم تنخفض أعداد إصابات كورونا".

وتابع: "يمكننا إلغاء القيود المرتبطة بمواجهة الوباء خلال عطلات عيد الميلاد إذا سمحت لنا الظروف بالقيام بذلك. قد يحدث هذا بدءا من الأول من الشهر القادم إذا أظهرت البيانات تطورات إيجابية في السيطرة على انتشار الوباء".

تسبب مرض "كوفيد- 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، في وفاة ما يزيد على 42 ألف شخص في فرنسا حتى الآن، وأعلنت السلطات الصحية الأربعاء تسجيل قرابة 36 ألف إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1.86 مليون إصابة، لتصبح فرنسا البلد الأكثر تضررا في المنطقة الأوروبية.