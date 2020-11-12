حكاية 7 طعون على نتيجة المرحلة الأولى لـ"النواب" أمام مجلس الدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي ، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، في 7 طعون محالة إليها من المحافظات، حيث ألغت المحكمة القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان استبعاد المرشحين "أحمد عبدالحميد عبدالحميد" الدخيلة إسكندرية، "علي مهني مسعود" دائرة حوش عيسي بالبحيرة، و"أحمد فتحي الدين" الفيوم، وقضت بعودتهم إلى سباق الإعادة من جديد بدوائرهم.

كما قضت المحكمة برفض 3 طعون آخرين مقامين من كل من أشرف تامر محمد وأحمد حسن خير الله وياسمين محمد محمود، وأحالت المحكمة طعنا وحيدا مقام من فارس محمد عبد الباقي لمحكمة النقض.

وبذلك تكون الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا أحكاما باتة ونهائية لايجوز الطعن عليها بأيه طريق من طرق الطعن، كما ان هذه الطعون هي آخر طعون بالنسبة للطعن علي نتيجة انتخابات مجلس النواب في المرحلة الاولي

وكان مجلس الدولة، تلقى أمس الأربعاء، أصول محاضر فرز الأصوات المحالة له من لجان محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب والتي أجريت الأسبوع الجاري.

ويتسلم المجلس، المحاضر تمهيدا لفحص الطعون التي ترفع في المواعيد المحددة للطعن على نتيجة المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب.

وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، أصدرت الأحد الماضي، عددا من الأحكام الخاصة بالطعون على إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020.

وتضمنت الأحكام 48 طعنا بالرفض، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص الولائي بنظر 60 طعنا، وقررت إحالتهم لمحكمة النقض للفصل في موضوع الطعون، والتي تطالب باستبعاد مرشحين ببعض الدوائر ظهرت نتيجة الانتخابات في المرحلة الأولى بالنجاح، وباكتسابهم العضوية البرلمانية بإعلان النتيجة، أصبحت محكمة النقض المختصة بالفصل في مدى صحة العضوية من عدمه طبقًا للقانون والدستور، لاكتسابهم مركز قانوني.

وقضت المحكمة في طعن واحد بترك الخصومة، كما أصدرت 5 أحكام بعدم القبول لـ5 طعون.

ونظرت المحكمة الإدارية العليا، نحو 108 طعون، من جميع محافظات مصر، على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

ومن بين الطعون المقدمة؛ طعن واحد في إحدى دوائر محافظة الجيزة، و5 طعون في البحيرة، و7 طعون في الإسكندرية، وطعنين في قنا، ومثلهما في الفيوم وأسوان، و3 طعون في البحر الأحمر، وطعن واحد في الأقصر، وطعن واحد من مطروح، و5 طعون في سوهاج، و3 طعون في بني سويف، و4 طعون في أسيوط.