مصاب بكورونا من مستشفى العزل: "خالوا بالكم من نفسكم"

نشر أحد المصابين بفيروس كورونا في محافظة قنا، صورة له مرتديا الكمامة من داخل غرفة العزل بمستشفى "صدر قنا"، على صفحته بـ"الفيس بوك"، مطالبًا الجميع بالحذر من الإصابة بالفيروس.

وكتب المواطن الذي يدعى "ع.م" على صفحته: "إدعولي بالشفاء" وطالب المواطنين بالحفاظ على أنفسهم واتباع الإجراءات الاحترازية حتى لا يصابوا بهذا الفيروس اللعين الذي يؤدي إلى الموت.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عقدت اجتماعًا، اليوم الخميس، مع مديري مديريات الشئون الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، وقيادات الوزارة، عبر تقنية "الكول كونفرانس"، لمتابعة سير العمل بخطة الوزارة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، ووجهت إلى بعض الأمور العاجلة، يستعرضها "الوطن" في هذا التقرير.

- وجهت وزيرة الصحة بزيادة مستشفيات العزل بكل محافظة وفق الاحتياجات لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بجانب مستشفيات الحميات والصدر والعزل المخصصة لاستقبال تلك الحالات، خاصة مع بدء زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا. ‏

كما وجهت بتشكيل غرفة أزمات مركزية لمتابعة سير العمل بمستشفيات الحميات والصدر تضم استشاريين علميين بمختلف التخصصات الطبية لإمداد الفرق الطبية بالدعم الإكلينيكي من خلال الاستشارات الطبية في التعامل مع الحالات وبروتوكولات العلاج.

ومتابعة تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى بهذه المستشفيات، وذلك بالإضافة إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية لفيروس كورونا المستجد، بشكل متواصل على مدار الساعة لمتابعة مستجدات الموقف أولًا بأول، ومتابعة سير العمل من خلال الشبكة المميكنة التي تربط كل من إدارة المستشفيات وهيئة الإسعاف والخط الساخن بالغرفة.

ووجهت أيضًا بتكثيف البرامج التدريبية للفرق الطبية بمستشفيات الحميات والصدر والعزل، لاستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا، كما أكدت على توفير كافة سبل الدعم للفرق الطبية، وتذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجههم.

وشددت على ضرورة التنسيق مع السادة المحافظين ومديري المديريات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي بالأماكن العامة والمقاهي والمطاعم تجنبًا لزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد خاصة مع بداية فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.