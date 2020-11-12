ولي العهد السعودي: الضرب بيد من حديد ضد كل من يهدد أمننا واستقرارنا

تعهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الخميس، بأن تواصل المملكة، "الضرب بيد من حديد" ضد كل من يهدد أمنها واستقرارها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير محمد بن سلمان تنويهه بجهود المملكة في مكافحة آفة الإرهاب والتطرف، قائلا "لقد قدمت وعودا في عام 2017 بأننا سنقضي على التطرف فورا، وبدأنا فعليا حملة جادة لمعالجة الأسباب والتصدي للظواهر، خلال سنة واحدة، استطعنا أن نقضي على مشروع أيديولوجي صُنع على مدى 40 سنة".

وتابع: "اليوم لم يعد التطرف مقبولا في المملكة العربية السعودية، ولم يعد يظهر على السطح، بل أصبح منبوذا ومتخفيا ومنزويا، ومع ذلك سنستمر في مواجهة أي مظاهر وتصرفات وأفكار متطرفة".

وأوضح: أن "السعوديين أثبتوا سماحتهم الحقيقية ونبذهم لهذه الأفكار التي كانت دخيلة عليهم من جهات خارجية تسترت بعباءة الدين، ولن يسمحوا أبداً بوجودها بينهم مرة أخرى".

وأشار ولي العهد السعودي، إلى أن خطاب الكراهية "هو الدافع الرئيسي لتجنيد المتطرفين وأن ذلك يشمل خطاب الكراهية الذي يستخدم حرية التعبير وحقوق الانسان كمبرر.

هذا النوع من الخطاب يستقطب خطاب كراهية مضادا من المتطرفين، وهو مرفوض بطبيعة الحال، والمملكة في الوقت الذي تدين وتنبذ كل عمل إرهابي أو ممارسات وأعمال تولد الكراهية والعنف وتلتزم بمواجهة خطاب التطرف، فإنها ترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب".

أدانت المملكة العربية السعودية، "الهجوم الجبان" الذي استهدف مقر سفارتها في مدينة لاهاي الهولندية.

وذكرت سفارة السعودية لدى مملكة هولندا، في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الخميس، أن حكومة المملكة العربية السعودية تدين هذا الاعتداء الجبان، معربة عن شكرها للسلطات الهولندية على سرعة تجاوبها لمتابعة الحادث، متطلعة إلى كشف ملابساته ومعرفة نتائجه، وتقديم من يقف خلفه إلى العدالة.

ودعت المواطنين السعوديين المتواجدين في هولندا إلى رفع مستوى الحيطة والحذر، وعدم التردد في التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة.

وكانت الشرطة الهولندية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، فتح التحقيقات في واقعة إطلاق نار على مبنى السفارة السعودية في مدينة "لاهاي"، مبينة أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية.