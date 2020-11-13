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"داعش" يتبنى الهجوم المسلح في جدة 

الهجوم أصاب شخصين أحدهما يعمل في القنصلية اليونانية

كتب:

وكالات
01:10 ص | الجمعة 13 نوفمبر 2020
موقع هجوم جدة الإرهابي

موقع هجوم جدة الإرهابي

أعلن تنظيم "داعش"، مسؤوليته عن هجوم الأربعاء في جدة السعودية، بحسب ما ذكرت روسيا اليوم، نقلا عن "رويترز".

وكانت منطقة مكة أكدت في بيان الأربعاء، إصابة شخصين في هجوم جدة أحدهما موظف بالقنصلية اليونانية والآخر فرد أمن.

وقالت الخارجية الفرنسية إن هجوما وقع في مدينة جدة السعودية، وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، وفق ما نقلت "رويترز".

وأشارت "رويترز" إلى أن الخارجية الفرنسية دانت الهجوم الذي وقع أثناء مراسم الاحتفال بذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى.

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