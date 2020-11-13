الجزائر تصوت بـ"نعم" في الاستفتاء على الدستور
نسبة مشاركة في التصويت هي الأدنى في تاريخ البلاد
كتب:
وكالات
07:22 ص | الجمعة 13 نوفمبر 2020
أحد الجزائريين يصوت على التعديلات الدستورية
وافق الجزائريون على تعديل الدستور في استفتاء الأول من نوفمبر، لكن بنسبة مشاركة هي الأدنى في تاريخ البلاد، بحسب النتائج الرسمية النهائية التي أعلنها المجلس الدستوري مساء الخميس
وقال رئيس المجلس كمال فنيش إن نسبة المصوتين بـ"نعم" بلغت 66,8%، بينما بلغت نسبة المصوتين بـ"لا" 33,2%، مرحبّاً بعملية تصويت "شفافة" تمت "في ظروف جيدة".
غير أن نسبة المشاركة لم تبلغ سوى 23,84%، وهي النسبة الأدنى في تاريخ الجزائر خلال اقتراع مهم، وهو ما يُعتبر "إخفاقا"، بحسب العديد من وسائل الإعلام المحلية.
وقدمت التعديلات على أنها استجابة لمطالب الحراك، وصار الدستور يشمل بمقتضاها مجموعة من الحقوق والحريات الإضافية، لكن لم يتم المساس بأساسيات النظام "الرئاسي المعزّز".