تقرير أمريكي: يجب على الرئيس الأمريكي المنتخب إعادة تقييم العلاقة مع قطر

ناقش إريك ميندل، مدير شبكة المعلومات السياسية في الشرق الأوسط بواشنطن، بعض الأمور التي يجب أن تكون أولويات لدى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في سياساته الخارجية.

ودعا "ميندل"، في مقال نشر بصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم، "بايدن" إلى ضرورة إعادة تقييم العلاقة مع قطر، والنظر في سياسة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بشأن جعل "الدوحة" أكبر حليف لـ"واشنطن" من خارج حلف شمال الأطلنطي "ناتو".

وقال "ميندل" إنه على الرغم من أن الولايات المتحدة تستخدم قاعدة العُديد في قطر، إلا أن الأخيرة في احتياج أكثر لـ"واشنطن"؛ لحمايتها من الإيرانيين وتوسعاتهم، حيث تتشارك طهران مع الدوحة في أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، مضيفا: "يجب أن يكون هدف الرئيس القادم تقريب قطر من الغرب وإبعادها عن إيران".

ولفت الكاتب إلى أن هناك ديناميكية واقعية في الشرق الأوسط، وهي أن صعود الإسلام السياسي ممثلا في قطر وتركيا وإيران، يعمل على تقويض المصالح الأمريكية في المنطقة، وبالتالي فإن السياسة الخارجية الفعلية تتطلب الاعتراف بهذا الواقع الجديد.

وكشفت الأرقام المعلنة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي بالرئاسة لأربع سنوات مقبلة، إلا أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يرفض حتى الآن الاعتراف بنتيجة الانتخابات، مشيرا إلى عن وجود خروقات شابت العملية الانتخابية، ويتمسك بأن الانتخابات لم تنته بعد، وأنه الفائز.

واعتبر مدير شبكة المعلومات السياسية في الشرق الأوسط بواشنطن، أن قرار تخفيض دونالد ترامب عدد القوات العسكرية الأمريكية في المنطقة، كان قرارا خاطئا، خصوصا في سوريا والعراق، مشددا على أن هذا القرار يصب في مصلحة إيران أكثر؛ إذ لا تزال الولايات المتحدة لديها مصالح كبيرة هناك، وبالتالي تحتاج إلى التواجد عسكريا.