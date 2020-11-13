أخصائي تغذية يوجه نصائح لتقوية المناعة لمواجهة كورونا

وجه الدكتور أحمد النقراشي أخصائي التغذية العلاجية، بعض النصائح لتقوية جهاز المناعة، مشيرًا إلى أن جهاز المناعة هو أفضل طريقة للتعامل مع فيروس كورونا في هذه الفترة، وخاصة أن العالم لم يكتشف أي لقاح لكورونا حتى الآن.

وقال النقراشي، خلال حواره مع الإعلامية جومانا ماهر في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية: "جهاز المناعة هو حائط الصد الوحيد، وبالتالي يجب الحفاظ عليه والاهتمام بالتغذية لحماية الجسم من المرض، فبعض المرضى لا تظهر عليهم الأعراض مثل الرشح أو العطس بسبب قوة جهازهم المناعي بينما يصاب آخرون بكل الأعراض بسبب ضعف جهازهم المناعي".

وأضاف: "هناك شقين في جهاز المناعة، الأول غذائي والثاني يتعلق بالعادات، وبالنسبة إلى الطعام فإن هناك الكثير من الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات مفيدة للجهاز المناعي مثل فيتامين سي الموجود في الحمضيات والأوراق الخضراء وفيتامين د ويمكن أن يحصل عليه الجسم من خلال تناول الأسماك ومنتجات الألبان، أما الزنك فهو موجود في كل القشريات البحرية والمشروم".

وأكد أهمية أن تكون العادات الغذائية معتدلة، 80% منها خضراوات وفواكه و20% منتجات حيوانية، على أن تكون الأسماك ثم الدواجن ثم اللحوم هي الأكثر تناولا على مستوى المنتجات الحيوانية، كما يجب الحرص على تناول طبق سلطة في وجبة الغذاء ويحتوي على الفلفل لأنه غني بفيتامين سي.

وأوضح أنه يجب الحفاظ على ساعات النوم من 6 إلى 8 ساعات بشكل متواصل دون تقطع في فترة الليل بسبب وجود إنزيمات وهرمونات لا تفرز إلا في فترة النهار وعندما ينام الإنسان في غير هذه الفترة فإن إفرازها يكون ضعيفًا جدًا.

كما شدد على تناول المياه لأنها تحفظ مناعة الجسم وتحميه من الجلطات ومشاكل القلب وتساعد في خسارة الجسم أي يجب تناول ما يتراوح بين لتري إلى 3 لترات من المياه بشكل موزع طوال ساعات اليوم بمعدل كوب ماء قدره 300 مملي كل ساعة.