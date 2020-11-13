متخصص في الشؤون التركية يتوقع فرض عقوبات أمريكية على أنقرة

قال الكاتب الصحفي أسامة عبدالعزيز المتخصص في الشأن التركي، إن حملة المقاطعة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية ضد البضائع التركية هي أكبر حملة شعبية موجهة من الشعب السعودي إلى الإدارة التركية بسبب سوء تعاملها مع شعوب وقادة المنطقة العربية.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز": "بسبب هذه الحملة أصبح الباركود التركي وهو 869 محفوظًا لدى كل الشعب السعودي والشعوب العربية الأخرى التي شاركت في المقاطعة، وهذه الحملة كانت أكثر من رائعة، حيث أتت أكلها بسرعة شديدة جدا وضربت الاقتصاد التركي ضربة كبيرة جدًا".

وتابع أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألحق خسائر موجعة كثيرة ببلاده بسبب سياساته، كما أن كل المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد التركي ينهار ويسير من سيئ إلى أسوأ.

وأوضح "عبدالعزيز" أن أردوغان دائمًا ما يكابر ويحاول إظهار أن الصورة ليست بهذا المعنى لكنه اضطر إلى التراجع، وأعلن رغبته في التصالح مع عدد من دول المنطقة لأن بلاده أصبحت معزولة تماما، حيث ينتظر عقوبات شديدة من الولايات المتحدة الأمريكية في ظل الإدارة الجديدة لجو بايدن.

وأردف أن "جو بايدن لن يتعامل مع أردوغان مثلما كان يتعامل دونالد ترامب، فقد كانت العلاقة بين أردوغان وترامب قوية جدًا وبمكالمة هاتفية بينهما كان أردوغان يستطيع فعل ما يشاء، ويعلم أن ترامب قد يوقف أي عقوبات، لكن الأمر مختلف تماما مع جو بايدن، إذ قال إن أردوغان رجل مستبد ووعد بمساعدة المعارضة التركية على إلحاق الهزيمة به".