نجمة "أراب جوت تالنت" تعاني اكتئابا حادا: "المرض انتصر عليا"

كشفت الفنانة المغربية إيمان الشميطي، نجمة برنامج المسابقات الشهير "أراب جوت تالنت"، عن إصابتها باكتئاب حاد، منذ فترة، ولم تشهد حالتها الصحية أي تحسن، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

وكتبت "الشميطي" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "للأسف أنا أعاني من اكتئاب حاد.. وألم نفسي مستمر.. حاولت بكل الطرق إني أتغلب عليه ولكن في كل مرة ينتصر عليَا"، متابعة: "أنا عارفة إنه لا الزمان ولا الوضع يسمح، ولكن إحساسي بأنه شيء ممكن يهونها ولو بالقليل عليا".

https://www.facebook.com/Emanalshmety/posts/3428794017205379

وحظيت إيمان الشميطي بشهرة واسعة إبان مشاركتها في برنامج "آراب جوت تالنت"، إذ جاء ظهورها بالتزامن مع حملها، كما لفتت الأنظار بغنائها أغنية "كده يا قلبي" للفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث قدمتها للفنانة نجوى كرم، عضو لجنة تحكيم الباز الذهبي، ثم تأهلت للنهائيات، إلا أنها لم تفز باللقب.

وكانت المطربة إيمان الشميطي، قد فاجأت جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة ظهرت فيها بدون الحجاب، وعلقت على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام" آنذاك: "لوك جديد"، ما أثار الجدل بين متابعيها بين مؤيد لقرارها باعتباره حرية شخصية، ومعارض للقرار.

وعادت إيمان الشميطي للساحة الغنائية بعد فترة غياب، من خلال شركة "روتانا"، لتُجدد تعاونها مع الشاعر خالد العوض، وألحان ناصر الصالح، في أغنيتها الجديدة بعنوان "أطق الباب"، وذلك بعد أغنيتها "ما مل قلبك" والتي حققت نحو 40 مليون مُشاهدة في أقل من عام.

يذكر أن "آراب جوت تالنت" هو برنامج ترفيهي من نوع تليفزيون الواقع يسلط الضوء على البحث عن المواهب الفردية والجماعية الموجودة لدى العرب، وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني "Britain's Got Talent" الذي عرض للمرة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2009 على قناة إن.بي.سي، ولاقى نجاحاً كبيراً.