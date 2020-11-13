المعارضة التركية تطالب أردوغان بالاستقالة: نهب البلاد

طالب حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، بالاستقالة، متهما إياه بنهب البلاد.

وأكد نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، النائب عن محافظة صقاريا، إنجين أوزكوتش، أن استقالة بيرات البيرق وزير الخزانة (صهر أردوغان) لم تكن كافية، في ظل أزمة تراجع الليرة التركية والانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

وقال " أوزكوتش" إن الاقتصاد التركي يغرق "ولا يوجد فلس واحد في الخزانة. إدارة أردوغان نهبت تركيا وقضت عليها". وتابع: "أردوغان أوصى المواطنين بالتحمل بينما الهدر والإسراف مستمر في القصور. الرئيس هو المسؤول عن سوء إدارة الاقتصاد، لذا عليه الاستقالة".

واعتبر أنه لا يمكن للرئيس التركي الخروج من الوضع الذي وقع فيه باعتقال المواطنين، قائلاً: "كل من يتمرد ويصرخ هذه الديكتاتورية يجب أن تنتهي، يحتجز ويعتقل، حتى العامل الذي يبحث عن حقوقه، يجري قمعه بعنف. لا يمكن الوصول إلى أي مكان بكل هذا القمع".

وحمل النائب عن حزب المعارضة الرئيسي، حكومات حزب العدالة والتنمية، المتعاقبة، المسؤولية عن تراجع الثقة بالقانون والعدالة في البلاد، معتبراً أنه "لا يمكن لـ أردوغان، إنقاذ الموقف بالخروج الآن، والمناداة بالإصلاح".

في سياق آخر، قال مدير القطاع السيادي والقطاع العام في وكالة التصنيف المالي "سكوب" دينيس شين، إن التغييرات في قيادة البنك المركزي التي قام بها الرئيس التركي، توضح مرة أخرى افتقار البلاد إلى سياسة نقدية مستقلة.

ولفت شين، في تصريحات صحفية، إلى أن عدم الاستقرار المالى ميز بشكل خاص الفترة التي أعقبت حصول أردوغان على سلطات الحكم النقدي في الإصلاح الدستوري لعام 2018، وفق ما نقلت قناة "سكاي نيوز" اليوم.

وكان "أردوغان" قد أقال محافظ البنك المركزي التركي مراد أويصال، وقام بتعيين وزير المالية السابق ناجي إقبال، بدلا منه على رأس البنك المركزي.