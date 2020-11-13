باحث تركي: سياسات تركيا الخارجية ودعم الإرهاب سبب مشكلاتها الاقتصادية

قال محمد ربيع الديهي، الباحث في الشأن التركي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دائما ما يتدخل في السياسات النقدية التركية، حيث جاء عزل صهرة كمناورة سياسية جديدة للشارع التركي للتأكيد بأنه يسعى لإصلاحات اقتصادية حقيقية.

وأضاف "الديهي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الآن"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الفشل الاقتصادي الذي وصلت له تركيا الآن هو نتيجة تأثير سياسات خارجية للدولة التركية، حيث بدأ النظام التركي في التدخل بالشمال السوري وشرق المتوسط وليبيا لدعم الصراع بين أذربيجان وأرمينيا، كما أنه يدعم الإرهاب بشكل دائم ودوري، وهو سبب المشكلات الاقتصادية التي تعانيها تركيا.

وأوضح أن إبعاد صهره عن المشهد الاقتصادي والسياسي يأتي بسبب إدخاره ليكون ورقة رابحة في المستقبل، وذلك لأنه يري وجود تغيرات في السياسة الأمريكية الجديدة تضع تركيا تحت طائلة عقوبات التي تؤدي لأفلاس تركيا أكثر من ذلك، لذا يحاول المحافظة على ماء وجه صهره، ويقدم نفسه وعائلته بأنهم المنقذون لتركيا.

وأكد "الديهي" أن العالم الآن يدرك تماما أن أردوغان يتلاعب بالمجتمع الدولي، خاصة وأنه ليس صادق في تلك التعديلات، والداخل التركي يحاول أردوغان مهادنته والوصول لحوار مستقبلي معهم، مشيرا إلى أن ما يحدث حاليا هي مناورات سياسية وخداع للداخل التركي من قبل أردوغان كونه الحل الأمثل له لحل كافة مشكلاته.