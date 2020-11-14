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محمود مسلم

حظك اليوم السبت 14-11-2020 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | السبت 14 نوفمبر 2020
برج الجوزاء

برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء حنون وفضولي، وأبرز نقاط ضعفه العصبية، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

اليوم يجب أن تنظم جهودك وأن تحدد أفضل السبل لاستغلال مواهبك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي الصحة وعليك أن تمضي على مهل وألا تتسرع حفاظا على سلامتك وحاول أن تتواجد مع من ترتاح معهم.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة العالمية نيكول كيدمان، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يونيو.

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