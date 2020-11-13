بوتين: آمل أن يتم حل النزاع في إقليم كاراباخ

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن أمله في أن يتم حل النزاع في إقليم كاراباخ، مشيرًا إلى أن اتفاق 9 نوفمبر لوقف النار ساعد على حقن الدماء.

وقال بوتين، خلال اجتماع بشأن القضايا الإنسانية في كاراباخ: "آمل ألا نستخدم عبارة (نزاع كاراباخ) بعد الآن، وآمل أن ننتقل قريبًا لمناقشة قضايا أخرى"، حسبما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأضاف: "أتاح البيان الثلاثي لقادة أذربيجان وأرمينيا وروسيا، الذي تم تبنيه في 9 نوفمبر وقف إراقة الدماء واستقرار الوضع".

وتابع: "مسألة تقديم المساعدة للعودة إلى الحياة الطبيعية السلمية للسكان المتضررين من الأعمال العدائية في منطقة كاراباخ مهمة وملحة للغاية".

واندلعت الاشتباكات المتجددة بين أذربيجان وأرمينيا في الـ27 من سبتمبر الماضي، مع وقوع معارك عنيفة في منطقة ناجورنو كارا باخ المتنازع عليها بين البلدين.

وشهدت المنطقة أعمال عنف في عامي 2014 و2016 ومؤخرًا في شهر يوليو الماضي، حيث فرضت أذربيجان وأرمينيا الأحكام العرفية وسقط العديد من المدنيين من الجانبين.