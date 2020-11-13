عاجل.. تفاصيل حبس مدرس الإسماعيلية بتهمة الإساءة للرسول

انتهت تحقيقات النيابة العامة مع المدرس يوسف هاني المتهم بازدراء الدين الإسلامي من خلال حديثه بألفاظ تتضمن عبارات سب صريحة لشخص النبي الكريم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إلى صدور قرار بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وواجهت النيابة المتهم بالمحادثات النصية التي جرت بينه وبين سيدة قامت بأخذها "اسكرين شوت"، ونشرتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وخلال التحقيقات التي استمرت 5 ساعات متواصلة اعترف المتهم بتفاصيل جريمته، وأنه هو الذي كتب تلك الرسائل النصية المتضمنة لعبارات السب.

وأكدت تحريات الأمن الوطني وتكنولوجيا المعلومات صحة الرسائل النصية وأنها ليست مفبركة، وأن المتهم كتبها من حسابه الرسمي الذي يحمل بياناته الشخصية.

ورصدت "وحدة الرصد والتحليل" في مكتب النائب العام، صورة من محادثة نصية منسوبة لشخص مقيم بمحافظة الإسماعيلية تشكل جريمة ازدراء الدين الإسلامي بالإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتباشر نيابة الإسماعيلية الكلية التحقيقات في الواقعة، والتي قُيدت برقم 4165 لسنة 2020 إداري ثالث الإسماعيلية، بعدما تلقت بلاغًا من عدد من المحامين صباح أمس الأربعاء.

وطلبت النيابة في إطار تحقيقها، تحريات قطاع الأمن الوطني، وقطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وتحديد مرتكبها، ومدى صلته بمالك ومستخدم الحساب المشكو في حقه، ومدى إتاحة إطلاع الكافة على المحادثة موضوع التحقيق.

وألقت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية، القبض على المدرس يوسف هاني، المتهم بالإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة، للتحقيق.

وتصدر "هاشتاج" على منصات التواصل الإجتماعي تحت اسم: "حاكموا جو هاني"، بتهمة الإساءة للدين الإسلامي وللرسول، صلى الله عليه وسلم، على خلفية ما جرى مؤخرا، بعد انتشار الرسوم المسيئة للإسلام ولنبيه في فرنسا، والمطالبة في حملات عبر السوشيال ميديا، بمقاطعة المنتجات الفرنسية ردا على ذلك.

وبدأت القصة بتداول الواقعة عبر "السوشيال ميديا"، بطلتها فتاة أعلنت عبر حسابها رفضا كاملا لأي إساءة فرنسية للدين الإسلامي ونبيه، ليرد عليها شاب يدعى "يوسف هاني" في تعليقات تحوي إساءات بالغة ومتكررة للرسول، صلى الله عليه وسلم، وهو ما تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بمحاكمته.

وكان أحد التعليقات التي حواها الـ"هاشتاج" تطالب بمحاكمة الشاب، قبل أن يتعجب آخر من مدى جرأة الشاب في التطاول على "أشرف الخلق"، مطالبا بالقبض عليه، ويأتي ثالث ليطالب، نيابة عن كل المصريين بصفة عامة والمسيحيين بصفة خاصة، بمعاقبة "يوسف هاني ابن محافظة الإسماعيلية في أسرع وقت"، غير أنّ أغلب التعليقات أكدت في الوقت ذاته، أنّ المصريين كيان واحد ولا فرق بين مسلم ومسيحي، وأنّ تلك الواقعة فعل فردي من شخص ينبغي أن يكون عبرة للجميع تجنبا لتكرار مثل تلك التصرفات.