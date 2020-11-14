رويترز: انفجاران في ولاية أمهرة الإثيوبية

وقع انفجاران في مدينتين بولاية أمهرة الإثيوبية المجاورة لولاية تيغراي بشمال البلاد حيث يقاتل الجيش قوات محلية.

وذكر مكتب الاتصالات بأمهرة في بيان في وقت متأخر الجمعة وكذلك المكتب الإعلامي في الولاية أن الانفجارين وقعا في بحر دار وغوندار، بحسب ما نقلت "رويترز".

وقال مكتب الإتصالات إن تحقيقات بدأت لتحديد ما إذا كان الانفجاران مرتبطين بالقتال في تيغراي.

وقُتل مئات في اشتباكات منذ أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد القوات الاتحادية لمهاجمة قوات محلية جيدة التدريب في تيغراي بعدما اتهمها بمهاجمة قاعدة عسكرية بالمنطقة.

وعبرت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وغيرهما عن القلق من احتمال امتداد القتال إلى مناطق أخرى في إثيوبيا وزعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.