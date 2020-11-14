رئيس التحرير

محمود مسلم

رويترز: انفجاران في ولاية أمهرة الإثيوبية

كتب:

وكالات
07:00 ص | السبت 14 نوفمبر 2020
انفجار ارشيفية

انفجار ارشيفية

وقع انفجاران في مدينتين بولاية أمهرة الإثيوبية المجاورة لولاية تيغراي بشمال البلاد حيث يقاتل الجيش قوات محلية.

وذكر مكتب الاتصالات بأمهرة في بيان في وقت متأخر الجمعة وكذلك المكتب الإعلامي في الولاية أن الانفجارين وقعا في بحر دار وغوندار، بحسب ما نقلت "رويترز".

وقال مكتب الإتصالات إن تحقيقات بدأت لتحديد ما إذا كان الانفجاران مرتبطين بالقتال في تيغراي.

وقُتل مئات في اشتباكات منذ أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد القوات الاتحادية لمهاجمة قوات محلية جيدة التدريب في تيغراي بعدما اتهمها بمهاجمة قاعدة عسكرية بالمنطقة.

وعبرت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وغيرهما عن القلق من احتمال امتداد القتال إلى مناطق أخرى في إثيوبيا وزعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

اقرأ المزيد:

متظاهرون لبنانيون يحتجون على عدم الانتهاء من تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

مصرع 7 أشخاص في انفجار بمصنع شمالى الصين

مسؤول أممي: 100 يوم على وقوع انفجار ميناء بيروت دون محاسبة أحد

مقتل شخصين وفقدان ثالث في انفجار بمركز طبي لقدامى المحاربين في أمريكا