أقل شراء في "الإسكندرية" و"CIB".. سعر الدولار اليوم السبت 14-11-2020

تظل أسعار العملات من أهم الأخبار التي يحرص المواطنون على مطالعتها، وبشكل خاص سعر الدولار باعتباره العملة الأكثر تداولًا في مختلف دول العالم.

وتقدم "الوطن" في ضوء الخدمات اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك للتعاملات التي وردت قبل اليوم السبت 14 نوفمبر، في بعض البنوك، والذي سجّل استقرارًا مقابل الجنيه عقب تراجع أمس بقيمة قرش.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وعن سعر الدولار نجد أنه ووصل إلى أقل سعر خلال أول شهر أغسطس الماضي مقابل الجنيه المصري إلى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، في بنك أبوظبي الأول، وفي منتصف شهر أغسطس الماضي، ارتفع سعر الدولار ارتفاعًا كبيرًا أمام الجنيه المصري بـ27 قرشًا، حيث وصل سعر الدولار إلى 15.71 جنيه مقابل 15.98 جنيه، وفقًا لموقع البنك المركزي.

وخلال الأسبوع الماضي، انخفض سعر الدولار مقابل الجنية بقيمة تقدر بنحو 4 قروش، حيث وصل سعره في البنك الأهلي المصري إلى 15.71 جنيه، بينما وصل سعره في بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والمصرف المتحد، وبنك عودة، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الإمارات دبي الوطني، والمصرف العربي الدولي، وذلك بسعر15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر إلى 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي إلى 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وسجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

وسجّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.36 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، وفي بنك CIB نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع، كما سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 20.57 جنيه للشراء، و20.78 جنيه للبيع، وفي بنك CIB سجل نحو 20.67 جنيه للشراء، و20.84 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر الدرهم الإماراتي بقيمة قرش ليسجل 4.25 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في بنوك بلوم، وعودة، والمشرق، و"hsbc"، وقطر الوطني، وسجل في بنك مصر نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.