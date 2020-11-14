إخلاء سبيل مرشح تمي الأمديد "الخاسر" وحبس 6 من أنصاره

أمرت نيابة تمي الأمديد في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، بإخلاء سبيل مرشح خاسر انتخابات مجلس النواب، وشقيقه، واثنين آخرين، بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم، فيما أمرت بحبس 6 أشخاص آخرين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إليهم اتهامات بقطع الطريق، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر.

وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل المرشح الخاسر، عبد الناصر المتولي المهدي، الحاصل علي المركز السادس، حسب الحصر العددي للأصوات بانتخابات مجلس النواب، بكفالة مالية 5 آلاف جنيه، بعد أن وجهت له تهمة التحريض على التظاهر، بعد تجمهر العشرات من أنصاره أمام قرية " ظفر"، دائرة مركز تمي الأمديد، وقاموا بقطع الطريق، احتجاجاً على رفض طعن المرشح على نتائج الانتخابات، التي أجريت في دائرة السنبلاوين، والتي تضم مركزي" السنبلاوين وتمي الأمديد".

واستمعت النيابة العامة إلي أقوال المتهمين، وطلبت تفريغ فلاشات جرى رصد تحركات أنصار المرشح الخاسر عليها، كما استعلمت من الوحدة المحلية عما إذا كان الطريق الذي جرى قطعه طريق عام، أم داخل القرية.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، بورود إخطار من مركز شرطة تمي الأمديد، بخروج العشرات من أنصار المرشح عبد الناصر المتولي، وقطع طريق "ظفر"، وإشعال النار في فروع الأشجار وإطارات الكاوتشوك، احتجاجاً على رفض الطعن الذي قدمه المرشح في نتائج انتخابات الدائرة.

وانتقلت أجهزة الأمن وقيادات الشرطة إلى مكان احتجاج أنصار المرشح، وتبين قطع الطريق، وإشعال النار في فروع الأشجار وإطارات الكاوتشوك، وهم يرددون الهتافات "بالروح بالدم نفديك يا عبد الناصر".

وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على الوضع بالقرية، وألقت القبض على 9 من المحتجين، إضافة إلى المرشح عبد الناصر المتولي المهدي، عن دائرة السنبلاوين وتمي الأمديد، وتم تحرير محضر ضده واتهامه بتحريض أنصاره على التظاهر وقطع الطريق.

وأجريت انتخابات الجولة الأولى في الدائرة يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، وتنافس فيها 30 مرشحاً، على مقعدين، وحصل على أعلى الأصوات، حسب الحصر العددي، كل من:

- أسامة عبد العاطي، مرشح حزب "الشعب الجمهوري"، حصل على 38 ألف و176 صوتاً.

- أحمد همام، مرشح حزب "الوفد"، حصل على 30 ألف و227 صوتاً.

- أحمد رعب، مرشح مستقل، حصل على 26 ألف و189 صوتاً.

- محمد السعيد عوض، مرشح حزب "مستقبل وطن"، حصل على 26 ألف صوت.