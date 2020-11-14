رغم الطقس السيئ.. نشاط ملحوظ بميناء الإسكندرية

شهد ميناء الإسكندرية، اليوم السبت، نشاطاً ملحوظاً في حركة السفن والبضائع والشاحنات، وذلك رغم موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة تزامناً مع نوة "المكنسة".

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن عدد السفن المتواجدة بالميناء، اليوم، بلغ 48 سفينة تحمل بضائع استراتيجية، مشيراً إلى أنه جرى دخول وخروج 3899 شاحنة من وإلى الميناء خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلاً عن وصول 113 ألف طن بضائع استراتيجية من الخارج، وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أنه جرى تصدير 39 ألف طن بضائع إلى الخارج، بالإضافة إلى تداول 4547 شاحنة واردة وصادرة.

ومن جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، بزيادة معدلات حركة السفن والشاحنات مع توخي الحذر أثناء عمليات الشحن والتفريغ، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

وتسببت السيول التي ضربت مدينة الإسكندرية، اليوم، في غرق عدد من المناطق والشوارع، بسبب كمية الأمطار الغزيرة التي تساقطت في وقت قصير جدا، وبشكل متواصل.

وشهد طريق مثلث الشركات والعامرية، غرب الإسكندرية، تجمعات المياه، مما دفع سيارات الصرف بالعمل على سحبها سريعاً، والدفع بسيارة سيول من أجل تسيير حركة المرور في الشوارع.

وضربت مدينة الإسكندرية، اليوم، موجة عنيفة من الأمطار الغزيرة، وصلت إلى حد السيول دون توقف، بالإضافة إلى أصوات الرعد والبرق التي لم تتوقف، مع توابع نوة المكنسة.

ودفعت شركة الصرف الصحي بعدد من سيارات الصرف لسحب المياه المتراكمة في الشوارع، ومنع أي تجمعات لتسيير حركة المرور، مع تعطيل الدراسة داخل جميع مدارس المحافظة.