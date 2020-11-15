تصل لـ100 ألف جنيه.. الإجراءات القانونية للشركات ضد سارقي المياه

فرض القانون غرامة 100 ألف جنيه حال إتلاف وسائل المرافق و50 ألفاً لمن يعترض إنشاء مشروعات المياه كما ستكون هناك عقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح من ألف إلى 20 ألف جنيه لهدر المياه أو استخدامها في غير الغرض المخصصة له وهو الشرب.

تضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة

ويدفع القانون في حالة تكرار المخالفة إلى تضاعف العقوبة ويحبس 6 أشهر من يرفع السلاح في وجه المسؤولين عند إنشاء مرفق مياه والحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لتوصيل مياه دون علم والحبس 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 3 آلاف جنيه لكل من يعطل مرفق المياه والغرامة بين 5 إلى 20 ألف جنيه لكل مقدم خدمة يخالف شرطاً من شروط الترخيص.

صفة الضبطية القضائية

يمنح القانون الجديد موظفي الجهاز التنظيمي للمياه صفة الضبطية القضائية، وفي نفس الوقت يعاقب من يتورط منهم في توصيل المياه للأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه.

الإجراءات القانونية التي تتخذها الشركات ضد سارق المياه

وتتمثل الإجراءات القانونية التى تتخذها شركات مياه الشرب ضد سارق المياه فى توجيه إنذار إلى صاحب الوحدة السكنية برفع العداد وتعطيه مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع وتسديد الغرامات وإذا تأخر المواطن يتم رفع العداد ولا يستطيع المواطن تركيب عداد جديد إلا بعد تسديد قيمة المديونية القديمة مع قيمة تركيب عداد جديد.

المستندات المطلوبة لتركيب عداد كودي

- طلب تركيب عداد كودي مقدم من العميل.

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

- محضر المخالفة.

- إيصال كهرباء حديث الإصدار.

- مستند الملكية الخاص بمحل العقار.

- رقم الهاتف الأرضي أو المحمول الخاص بالعميل.

- تقديم أي من المستندات الأخرى التي تطلبها شركة المياه، التي تراها ضرورية لصحة وسلامة عملية التوصيل.

الإجراءات المطلوبة لتركيب عداد مياه كودي

- يقدم العميل طلب تركيب عداد كودي.

- يجري الفني التابع للشركة المعاينة على الطبيعة.

- إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.

- يسدد العميل قيمة المقايسة نقدا أو بالتقسيط، التي تتحدد وفق اللائحة التجارية الموحدة.

- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية والنتهاء من تقديم الخدمة.

يجري تركيب العداد الكودي للعقار الخاص بالعميل، خلال 10 أيام، من تقديم الستندات السالف ذكرها.