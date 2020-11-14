تبدأ من 45 جنيها.. متوسط أسعار الكلسون الرجالي والدفايات الحريمي

ونحن على أعتاب فصل الشتاء، الذي تنخفض فيه الحرارة بدرجة كبيرة، يبحث الكثيرون عن وسائل تدفئة مناسبة خاصة عند الخروج، ومن هنا أصبح "الكلسون" أو الدفاية الشعبية واحدة من أهم القطع التي تتواجد في خزائن الفصل المطير سواء للرجال أو حتى السيدات.

وبسبب الإقبال والحملات التي طالت الكلسون خلال السنوات الأخيرة، أصبحت جزءا من الحملات الترويجية لأكبر محلات الملابس، التي بدأت في توفير بأشكال وألوان وأنواع تناسب جميع الأذواق والجميع.

وتعرض "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة متوسط أسعار الكلسون والدفايات النسائية في الأسواق المصرية.

الكلسون الشعبي

عبارة عن بنطلون كلسون بالفانلة، وهو من الصوف، ويباع في الأسواق المحلية والمحلات العادية، وهو يتراوح ما بين 65 إلى 170 جنيها للطقم الكامل، ومن 45 إلى 90 جنيها للبنطلون فقط.

الدفايات النسائية الشعبية

وهي عبارة عن بيجاما خفيفة غالبا تكون مصنوعة من الصوف أو القطن، وهي تتوفر بأشكال وأنواع متعددة، وتبدأ من 50 جنيها إلى 250 جنيها حسب الخامة.

طقم كلسون الإمبراطور

البنطلون الكلسون أبيض مصنوع 100% من القطن حوالي 83 جنيها.

يتكون طقم ثيرمال قطن مقاس XL حوالي 166 جنيها، ويتم إضافة جنيه لكل مقاس أكبر.

أما الفانلة نصف كم فقط فهي بحوالي 50 جنيها، والفانلة الكم الطويل 83 جنيها.

قطونيل

كلسون قطونيل اوريجينال حوالي 109 جنيهات.

طقم كلسون ريلاكس شتوي رجالي "ألوان"

يتراوح الطقم بين 140 إلى 145 جنيها.

طقم شتوي أولادي ريلاكس من سن 1 حتى 6 سنوات يصل سعره إلى 74 جنيها.

ومن سن 7 حتى 14 عاما يصل سعره إلى 86 جنيها.

أسعار الكلسون والدفايات على مواقع التسوق الإلكتروني

وتوفر بعض المتاجر الإلكترونية إمكانية تسوق وشراء الكلسون لكن تحت مسمى "دفاية" وهي تتوافر بأسعار وألوان مختلفة، وهي مصنوعة من القطن وحرارية..

طقم دفاية رجالي مقاس 3XL بحوالي 220 جنيها.

طقم دفاية رجالي XL بحوالي 165 جنيها.

بنطلون حريمي قطن من جيل بسعر 66 جنيها.

بينما سعر طقم دفاية رجالي مقاس لارج 190 جنيها.

طقم دفاية جريمي مقاس 3XL بحوالي 220 جنيها.

بينما سعر طقم دفاية رجالي مقاس لارج 190 جنيها.