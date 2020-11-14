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إيران تسجل 11 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

كتب:

وكالات
04:40 م | السبت 14 نوفمبر 2020
إيران

إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 11203 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و452 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر الأرقام الرسمية الصادرة اليوم، ارتفعت حصيلة المصابين إلى 749525، وتوفي منذ بدء تفشي الوباء 41034 شخصا، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وقالت وزارة الصحة، إن عدد المتعافين بلغ حتى الآن، 552747 شخصا.

وأضافت أن السلطات الصحية أجرت منذ بدء تفشي الوباء 5 ملايين و464191 اختبارا للكشف عن الإصابة بالمرض.

وأعلنت وزارة الصحة، أن محافظات هرمزكان وفارس وكلستان وسيستان وبلوشستان، هي الآن، مناطق في الحالتين البرتقالية والصفراء، أما بقية محافظات البلاد فهي في الحالة الحمراء.

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