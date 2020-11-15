في مواجهات أمنية.. سقوط 52 متهما بالقتل و1400 تاجر مخدرات في 4 محافظات

على مدى الأسبوع الماضي واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تعقب العناصر الإجرامية على مستوى الجمهورية عقب تمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع، من مداهمة 15 بؤرة إجرامية، شهدت مواجهات أمنية بالرصاص وأسفرت عن مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة وضبط 8 آخرين في 4 محافظات.

وتبين أن المتهمين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "بلطجة، شروع فى قتل، مخدرات، سرقة بالإكراه"، كما أن أحدهم محكوم عليه بالسجن "المؤبد" كما تم ضبط 10 تشكيلات عصابية، ضمت 31 متهماً، ارتكبوا 49 حادث سرقة متنوعة وتم كشف غموض 33 حادثا متنوعا أبرزها قتل عمد وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 52 متهماً.

وتم تنفيذ 453735 حكما قضائيا و24201 سائق نقل جماعى لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامات وخلال الحملات تم ضبط 1307 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها 1410 متهمين . وبحوزتهم ربع طن حشيش و200 كيلو بانجو و20 كيلو هيروين ونصف كيلو أفيون و20 كيلو استروكس و150 ألف قرص مخدر.

ولم تتوقف الجهود الأمنية عند هذا الحد بل امتدت لجرائم سرقة التيار الكهربائى وتم ضبط 76560 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 55 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضبط 1443 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة شملت 146 قضية ضرائب عامة، وكشف 83 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة و131 قضية فى مجال الجمارك و9 قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و421 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى.

وقال مصدر أمنى إن الحملات الأمنية المُكثفة مستمرة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.