قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ تدريبا عمليا لمجابـهة الأزمات

نشر العميد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، صورًا أثناء تنفيذ قوات الدفاع الشعبي والعسكري تدريبًا عمليًا لمجابهة الأزمات والكوارث بنطاق محافظتي البحيرة والبحر الأحمر، وذلك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وفي إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مشاركة الأجهزة التنفيذية للدولة بجميع محافظات الجمهورية فى مجابهة الأزمات والكوارث، وكذا تنسيق الإجراءات المتخذة لمجابهة أزمة فيروس كورونا والحد من أخطار السيول والأمطار المتوقعة بالمحافظات، قامت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظتي البحيرة والبحر الأحمر بتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بنطاق المحافظتين خلال الشهر الجاري.

واشتملت مراحل التدريب على عرض تقارير مديري الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظتين، بالتعاون مع المستشارين العسكريين لمجابهة الأزمات والكوارث التي من الممكن أن تتعرض لها المحافظة، كما تم فرض بعض السيناريوهات والمواقف الطارئة لإدارة أزمة أو كارثة، وإيجاد أفضل الحلول للحد من الآثار الناتجة عنها وذلك بإنشاء معسكرات الإيواء العاجلة بالتعاون مع مديريتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين.

وفي ذات السياق، تم اختبار الكفاءة الفنية للمركبات والمعدات الهندسية ومعدات الإغاثة من خلال تنفيذ اصطفاف لجميع المركبات والمعدات الهندسية التابعة لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين والتفتيش عليها مع تنفيذ طابور سير لمسافة 10 كيلومترات لجميع المركبات والمعدات للوقوف على الكفاءة الفنية لها ومدى جاهزيتها للعمل في جميع الأوقات، كما اشتمل التدريب المشترك على تنفيذ بيان عملي لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوي داخل المحافظة والمؤمن بواسطة قوات الحراسات المشددة بوزارة الداخلية.

وفي نهاية المشروع بالمحافظتين تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الغالية كما أطلق السيد محافظ البحيرة أسماء ثلاثة من الشهداء على ثلاث مدارس بالمحافظة.