تشديدات أمنية بمحيط البيت الأبيض بالتزامن مع تظاهر أنصار ترامب

بالتزامن مع تظاهر الآلاف من أنصار الرئيس الأمريكي ترامب، بواشنطن، احتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، دشن البيت الأبيض، إجراءات أمنية مشددة في محيطه، وفقا لما ذكرته قناة "العربية".

وقبل قليل، تجمع آلاف من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من مختلف الولايات، في واشنطن، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وتوقعت مراسلة قناة "العربية"، أن يتخطى عدد المحتجين من أنصار ترامب، مئات الآلاف.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم، أن متظاهرين مؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعون في واشنطن، اليوم، منددين بنتيجة الانتخابات.

وينوي أكثر هؤلاء الأنصار تطرفاً التظاهر، مع أن معسكر ترامب، لم يعرض حتى الآن، أي دليل على حدوث تزوير واسع النطاق في الانتخابات، وأعلن ترامب، أنّه قد ينضم إلى المظاهرة، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان ترامب، الغائب بشكل شبه كامل عن أي مناسبات علنية منذ الانتخابات الرئاسية التي يستمر في الطعن على نتيجتها، عقد أمس، اجتماع عمل حول جائحة "كوفيد- 19"، التي تتفاقم بشكل خطير في الولايات المتحدة.

وضاق الأفق أمام الرئيس المنتهية ولايته، أكثر مع صدور نتائج جديدة تؤكد هزيمته أمام الديمقراطي جو بايدن، الذي عزز موقعه مع تهنئة الصين له.

واقترب ترامب، أمس، من الإقرار بهزيمته في انتخابات 3 نوفمبر، أمام بايدن، لكن دون أن يُعلن ذلك صراحة، مشيراً إلى أنّ "الوقت كفيل بأن يُخبرنا"، أي إدارة ستكون في البيت الأبيض.

وترامب الذي لا يزال يرفض قبول خسارته الانتخابات، كان يتكلّم خلال مؤتمر صحفي حول "كوفيد - 19" في البيت الأبيض، وقال: "لن نذهب إلى الإغلاق، أنا لن أفعل ذلك. هذه الإدارة لن تذهب إلى الإغلاق".

وأضاف: "مَن يدري أي إدارة ستكون موجودة، أعتقد أنّ الوقت كفيل بأن يُخبرنا بذلك". ثم وقف ترامب جانباً بينما تولّى مسؤولون آخرون التحدّث عن الإجراءات التي تقوم بها الإدارة لمكافحة فيروس كورونا الذي أودى بحياة 243 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية أمس، أنّ بايدن، فاز بأصوات ولاية جورجيا، ليصل عدد الأصوات التي نالها في المجمع الانتخابي حتى الآن، إلى 306.