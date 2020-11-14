بابتسامة عريضة.. أول ظهور لتامر حسني بعد الانفصال عن زوجته (فيديو)

تداول عدد من محبي الفنان تامر حسني صورة حديثه وفيديو له رفقة مدير أعماله تامر يحيي ورجل الأعمال نجيب ساويرس منذ قليل، في إحدى المناطق بالقاهرة أثناء تفقدهم إحدى المشروعات الكبرى الخاصة بساويرس.

وهذا الظهور هو الأول لتامر بعد أن أعلنت زوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل خبر انفصالها عنه بدون إبداء أي أسباب للانفصال.

وعلمت "الوطن" أن هناك عددًا من الصور التي أُرسلت للفنانة المغربية بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني وهي التي تسببت في حدوث أزمة كبرى بين الطرفين، وأدت إلى اتخاذ بسمة قرار الانفصال.

كانت الصور من إحدى السهرات التي كان فيها تامر بمفرده، وأرسلها رقم مجهول لهاتف بسمة، والتي غضبت بشدة من وضعية الصور، وعلى أثرها انفجرت الأزمة بينها وبين تامر.

وأعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني بعد أكثر من 8 سنوات زواج.

ونشرت بسمة "استوري" عبر صفحتها على "إنستجرام"، قالت فيها: "لكل الناس اللي بتبعت لي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل لي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتوا لي أي حاجة عشان مش فارق لي أي صور".

وأضافت: "كمان أحب أعرفكم إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضّر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا، وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة".

وأسفرت زيجة تامر وبسمة عن إنجاب 3 أطفال وهم تاليا وأماليا وآدم.