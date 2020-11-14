فيديو وصور.. أول ظهور لتامر حسني بعد إعلان زوجته الانفصال عنه

شارك الفنان تامر حسني فى إحياء حفل خاص فى أحد الملاهي الخاصة التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس بالقاهرة، وذلك في أول ظهور له عن إعلان زوجته المغربية بسمة بوسيل انفصالهما بدون إبداء أي أسباب للانفصال.

وحضر الحفل عدد من نجوم الفن والمشاهير أبرزهم نيللي كريم وبشرى وهنا شيحا، بالإضافة إلى الدي جي تامر يحيي مدير أعمال تامر.

وعلمت "الوطن" أن هناك عددًا من الصور أُرسلت للفنانة المغربية بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني وهي التي تسببت في حدوث أزمة كبرى بين الطرفين، وأدت إلى اتخاذ بسمة قرار الانفصال.

كانت الصور من إحدى السهرات التي كان فيها تامر بمفرده، وأرسلها رقم مجهول لهاتف بسمة، والتي غضبت بشدة من وضعية الصور، وعلى أثرها انفجرت الأزمة بينها وبين تامر.

وأعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني بعد أكثر من 8 سنوات زواج.

ونشرت بسمة "استوري" عبر صفحتها على "إنستجرام"، قالت فيها: "لكل الناس اللي بتبعت لي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل لي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتوا لي أي حاجة عشان مش فارق لي أي صور".

وأضافت: "كمان أحب أعرفكم إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضّر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا، وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة".

وأسفرت زيجة تامر وبسمة عن إنجاب 3 أطفال وهم تاليا وأماليا وآدم.