انفصال وشفاء ومرض.. أحداث الوسط الفني في 24 ساعة

شهدت الساعات القليلة الماضية أحداثا عديدة داخل الوسط الفني وأشعلت السوشيال ميديا، وكان أبرزها انفصال تامر حسني عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، حيث نشرت بسمة عبر استوري الخاص بها بإنستجرام "لكل الناس اللى بتبعت لي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل لي احترام سواء في صور أو فيديوهات يا ريت تبطلوا تبعتوا لي أي حاجة عشان مش فارق لي أي صور".

وأضافت: "كمان أحب أعرفكم إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة".

وحتى الآن لم يظهر تامر ليؤكد أو ينفي هذا الكلام.

كما شهد الوسط الفني إعلان عدد كبير من الفنانين مصابي كورونا شفاءهم حيث أعلن المنتج محمد العدل تعافيه هو وابنته من كورونا وقال العدل، عبر حسابه على فيس بوك: "الحمد لله أنا وريم نتيجة المسحة سلبية.. أتقدم بالشكر كل الشكر للدكتور وليد شوقي، الذي تابع حالتي أنا وريم، وباقي العائلة، على مدار العشرة أيام الماضية، وبشكل يومي من نيويورك، وأشكر له نصائحه الرائعة والمفيدة، وجزاك الله عنا كل خير.. الحمد لله".

كما نشرت ريم عبر فيسبوك سلبية تحليل فيروس كورونا، وتعافيها من الإصابة التي لحقت بها بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي، واستمرت لمدة 10 أيام.

ونشرت العدل نتيجة تحليل كورونا عبر حسابها، معلقة: "تم بحمد الله".

وأعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف، تعافيها من كورونا ونشرت "سلمى" صورة عبر "انستجرام"، وعلقت قائلة: "خلصت الكورونا الحمدلله، شكرا لكل من أطمأن علي وأظهر حبه، بحبكوا جدا خلوا بالكم من نفسكم".

وكان قد أكد مصدر مقرب من الفنانة سلمى أبو ضيف، صحة الأخبار التى تداولت مؤخرا، حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي، الذى انتهى منذ أيام.

وأوضح المصدر لـ"الوطن"، أن سلمى حالتها الصحية جيدة، وتلتزم حاليا بالعزل المنزلي، منتظرة نتيجة المسحة الجديدة.

كما أصيب الفنان مجدي عبيد، أحد أبطال مسلسل حديث الصباح والمساء، بجلطة جديدة منذ ساعات، ونقل لأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وكان عبيد، قد غادر المستشفى الأسبوع الماضي، بعدما مكث فيها أسبوعين بسبب جلطة في المخ.

وكتبت نجلاء عبدالسلام، زوجة الفنان، عبر حسابها الشخصي على فيس بوك: "يا رب اشفي زوجي مجدي، وقومهولنا بالسلامة.. ادعوله يا جماعة عنده جلطة في المخ".

إصابة اللاعب محمد صلاح بفيروس كورونا بعد زفاف شقيقه أيضا شغل الوسط الفني وفور إعلان خبر مرضه انهالت تعليقات عديدة من نجوم الفن أبرزهم راند البحيري ومصطفى درويش ومحمد شاهين وصلاح عبدالله، متمنين له الشفاء.