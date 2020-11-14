وزير الدفاع الأمريكي في رسالة لقواته: حان وقت العودة للوطن

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميللر، في رسالته الأولى إلى القوات الأمريكية بعد تعيينه من قبل الرئيس دونالد ترامب، إنه "حان وقت العودة إلى الوطن".

وكتب ميللر، في مذكرة أرسلها إلى جميع العاملين في وزارة الدفاع: "يجب أن تنتهي كل الحروب.. إنهاء الحروب يتطلب التنازلات والشراكة. لقد واجهنا التحدي. أعطيناها كل ما لدينا. حان وقت العودة إلى المنزل الآن.. إلى جميع جنودنا، وبحارتنا، وطيارينا، ومشاة البحرية، وخفر السواحل، ومحترفي الفضاء، والمدنيين: واصلوا التحلي بالجرأة.. معا سنأخذ أمتنا إلى آفاق جديدة" وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وقال ميللر، إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة "بإنهاء الحرب التي جلبتها القاعدة إلى شواطئنا في عام 2001.. لكن يجب علينا تجنب خطأنا الاستراتيجي السابق المتمثل في الفشل في رؤية القتال حتى النهاية".

وأضاف أنه "سئم الحرب" مثل كثيرين غيره، لكن "هذه هي المرحلة الحاسمة التي نحول فيها جهودنا من دور قيادي إلى دور داعم. نحن لسنا شعب حرب دائمة - إنها (الحرب) نقيض كل ما نقف من أجله والذي حارب أسلافنا من أجله".

وتولى ميللر، المسؤولية هذا الأسبوع، بعد أن أقال الرئيس ترامب، وزير الدفاع السابق مارك إسبر، عبر رسالة على تويتر.