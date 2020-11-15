عاجل.. القبض على اللاعب مروان محسن بالجيزة

ألقت أجهزة الأمن في الجيزة، القبض على مروان محسن لاعب النادي الأهلي، لاتهامه بإصابة موظف في حادث تصادم بشارع ثروت أمام كلية فنون تطبيقية بالجيزة.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة الجيزة بلاغا من رواد شارع ثروت يفيد بوقوع حادث تصادم ومصاب، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى مكان الواقعة.

وتبين من خلال الفحص والتحري أن اللاعب مروان محسن لاعب النادى الأهلي، المقيم بمدينة 6 أكتوبر، أثناء قيادته سيارته المرسيدس اصطدم بموظف بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني 51 عاما، يقود دراجة هوائية، ما نتج عنه إصابته وحدوث إصابته بكدمات وسحجات مختلفة، وعلى الفور تحفظت القوات على اللاعب وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.