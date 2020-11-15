عاجل.. وفاة نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي

أعلن محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، وفاة اللواء دكتور حسن عبدالمجيد، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب لـ"الهيئة".

يأتي ذلك بعد مسيرة عطاء كبيرة لـ"عبدالمجيد"، وبذله جهودا كبيرة في توطين الصناعات الدفاعية والمدنية داخل شركات ومنشآت شركات ومصانع وزارة الإنتاج الحربي.

وتذخر مسيرة نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي الراحل بالعطاء، منذ تخرجه في الكلية الفنية العسكرية عام 1978، ليعمل في سلاح المهندسين العسكريين، وهيئة تسليح القوات المسلحة حتى أصبح نائباً لرئيس الهيئة لشئون البحث والتطوير، حتى تولى مسؤولية "الرجل الثاني" في وزارة الإنتاج الحربي، ليشهد ويكون عنصرا فاعلا في توطين العديد من الصناعات الدفاعية والمدنية داخل الوزارة.