فيديو.. "صباح الخير يا مصر" يعرض تقريرا بمناسبة الذكرى الـ131 لميلاد طه حسين

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "الذكرى 131 لميلاد عميد الأدب العربي طه حسين".

وجاء التقرير، 131 عاما مرت على ميلاد عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين الذي وُلد في 15 نوفمبر 1889، في محافظة المنيا، وبالتحديد في قرية الكيلو القريبة من مغاغة، وكان ترتيبه السابع من بين 13 من الأخوة.

عندما بلغ الرابعة من عمره أصيب بالرمد مما أثر على عينيه وأفقده البصر بسبب عدم وعي أهله بضرورة جلب الطبيب لمعالجة حالته واستعانوا بحلاق الصحة الذي وصف له علاجا خاطئا أطفأ نور عينيه.

وتابع التقرير، أن والده كان موظفا صغيرا في شركة السكر وكان حريصا على تعليمه القرآن الكريم فألحقه بكُتاب القرية للشيخ محمد جاد الرب وتعلم هناك العربية والحساب، كما أتم حفظ القرآن الكريم خلال مدة قصيرة.

والتحق طه حسين بالأزهر الشريف رغبة منه في دراسة العلوم الدينية وكان ذلك في عام 1902 ونجح في الحصول على شهادة تؤهله للإنضمام إلي التخصص في الجامعة فكان من أوائل المنتسبين للجامعة المصرية بمجرد إفتتاحها في عام 1908، وفيها تمكن من دراسة الحضارة الإسلامية والتاريخ إلي جانب عدد من اللغات الشرقية وحصل على شهادة الدكتوراه في عام 1914.

عُرف طه حسين بتأثيره في الحركة الأدبية الحديثة في الوطن العربي وشمال أفريقيا، كما أثر في حركة النهضة المصرية والحداثة في الأدب العربي، رُشح طه حسين لجائزة نوبل للآداب 14 مرة وتقلد العديد من الوظائف خلال حياته، فعمل مدرسا لمادة التاريخ القديم بالجامعة ثم درس الأدب العربي حتي أصبح عميدا لكلية الآداب، وتوفي في 28 أكتوبر عام 1973.