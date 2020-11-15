البؤساء وأيام السادات.. مشوار أحمد بهجت مع السينما

يعد الكاتب أحمد بهجت واحدا من أهم الكتاب والصحفيين في مصر والوطن العربي، حقق شهرة كبيرة من خلال عموده في جريدة الأهرام "صندوق الدنيا" كما عرفه الجمهور بشكل أوسع حينما تعاون مع الفنان الكبير فؤاد المهندس في برنامج "كلمتين وبس" والذي بدأ إذاعته منذ ستينيات القرن الماضي، وكان البرنامج من إعداد أحمد بهجت وإخراج يوسف حجازي.

وولد الكاتب أحمد بهجت في مثل هذا اليوم 15 نوفمبر عام 1932 بمحافظة القاهرة وأتم دراسته بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وكانت بدايته مع الصحافة في عام 1955 بجريدة أخبار اليوم ومن ثم انتقل إلى مجلة صباح الخير ومنها إلى مؤسسة الأهرام التي أصبح واحدا من أهم كتابها على مدار سنوات عديدة حتى وفاته، ولعالم الفن والسينما والدراما التلفزيونية نصيبا في مشوار الكاتب أحمد بهجت حيث قدم الكاتب أحمد بهجت عددا من الأعمال الفنية واقتبست بعض الأعمال من مؤلفاته الدينية التي كانت تعتمد على تبسيط الإسلام وقواعده وتاريخه للجمهور.

ففي عام 1973 ألف أحمد بهجت الفيلم السينمائي "امرأة من القاهرة"، من بطولة "شكري سرحان، محمود ياسين، سمير صبري وماجدة الخطيب" ومن إخراج محمد عبدالعزيز في ثاني تجاربه السينمائية في الإخراج، وبعدها بخمس سنوات في عام 1978 شارك أحمد بهجت في تحويل الرواية العالمية "البؤساء" للكاتب فيكتور هوجو إلى فيلم سينمائي وكتب الحوار الخاص بالفيلم بمشاركة السيناريست رفيق الصبان الذي كتب السيناريو، ضم الفيلم كوكبة من كبار النجوم "فريد شوقي، عادل أدهم، عبدالوارث عسر، يوسف وهبي ومحسنة توفيق"، ومن إخراج عاطف سالم.

وعلى مستوى الدراما التلفزيونية قدم الكاتب أحمد بهجت للدراما التليفزيونية مسلسل "ألف ليلة وليلة" في موسمين مع المخرج عبدالعزيز السكري، وكان الموسم الأول عام 1984 من بطولة نجلاء فتحي وحسين فهمي وعدد من كبار النجوم، والموسم الثاني في عام 1991 من بطولة يوسف شعبان، إيمان الطوخي، أبو بكر عزت وكريمة مختار.

وكانت من أهم المحطات الفنية في مسيرة الكاتب أحمد بهجت كتاباته للسيناريو والحوار لفيلم "أيام السادات" والذي جسد بطولته النجم الراحل أحمد زكي ومن إخراج محمد خان، وكتابته لمسلسلى الرسوم المتحركة "قصص الحيوان في القرآن" و"قصص الإنسان في القرآن" من بطولة الفنان يحيى الفخراني.

رحل عن عالمنا الكاتب أحمد بهجت في 11 ديسمبر عام 2011 عن عمر ناهز التسعة والسبعين عاما بعد صراع طويل مع المرض.