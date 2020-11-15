وزير الري يتابع أعمال تطوير أرصاد السد العالي

تفقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، مقر المركز القومي لبحوث المياه في القناطر الخيرية، وعقد اجتماعا بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور خالد عبدالحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، وقيادات المركز القومي لبحوث المياه والهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان وكلية الهندسة – جامعة القاهرة، وأساتذة المركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة أعمال دراسة "تطوير أرصاد السد العالي".

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الموارد المائية والري، على أن تكون في طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجي، وتطويعه لخدمة الأعمال التي تنفذها الوزارة.

كما تفقد الدكتور عبدالعاطي، الأعمال البحثية التي تنفذها المعاهد التابعة للمركز القومي لبحوث المياه، في مجال اختبار قدرة الأغشية على تنقية المياه بدرجات ملوحة مختلفة، والتي تنفذها وحدة البحوث الاستراتيجية بالتعاون مع المعامل المركزية للرصد البيئي ومعالجة مياه الصرف الصحي، باستخدام تقنية التهوية، التي تعد أحد التقنيات قليلة التكلفة، ويتم تنفيذها بمعرفة معهد صيانة القنوات المائية بالتعاون مع المعامل المركزية للرصد البيئي.

وكذلك تفقد الدكتور عبدالعاطي، النموذج الهيدروليكي المُعد لاختبار مدى كفاءة حاجز الأمواج في تقليل النحر بشواطئ بورسعيد الجديدة، والمعد بمعرفة معهدي الهيدوليكا والشواطئ، كما تفقد التجربة البحثية الجاري تنفيذها لقياس استهلاك النبات للمياه مقارنة بالإنتاجية، باستخدام تقنيات ري مختلفة يتم تنفيذها بمعرفة معهد إدارة وتوزيع المياه.

وتفقد الدكتور عبدالعاطي، أعمال تطوير الحدائق والتوجيه باستمرار تنفيذ الأعمال المطلوبة بكفاءة عالية.